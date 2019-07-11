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Задуха і різь в очах: у Луцьку "зашкалила" отруйна речовина

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У Луцьку виявили значні перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. За даними ГУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України", в зоні впливу полів фільтрації ЗАТ "Гнідавський цукровий завод" виявлені значні перевищення гранично допустимих показників.

У зв'язку з цим у Центрі підготували відповідну пам'ятку. "Аміак – безбарвний газ із характерним різким запахом і їдким смаком. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей", – сказано в ній.

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У Луцьку "зашкалила" отруйна речовина

У Луцьку "зашкалила" отруйна речовина

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Також описані ознаки отруєння аміаком:

  • сильний кашель і задуха;

  • різь в очах;

  • порушення частоти пульсу

  • почервоніння шкіри;

  • подразнення слизових оболонок і шкірного покриву.

"Пам'ятайте! Своєчасна і правильно надана перша медична допомога врятує життя потерпілому від аміаку. При підозрі поразки не допускайте жодних фізичних навантажень, пийте якомога більше теплого молока, чаю і обов'язково зверніться за медичною допомогою", – порадили фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екологи попередили, що на території Донбасу знаходиться найбільша концентрація екологічно небезпечних об'єктів – заводи, шахти, могильники та інше. Їх руйнування може привести до незворотних наслідків для природи і жителів регіону.

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Місце
Україна Луцьк
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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