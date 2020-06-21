Задолбали!
С недавнего времени меня откровенно бесит любой призыв власти соблюдать карантин. И обвинения всех нас в несоблюдении.
Как же так вышло?!
Как мы прошли этот путь?
От 10 заражений в день до 900.
От 2 смертей до 1000 смертей.
А вот как.
Через Велюр.
Через двойные стандарты.
Через лазейки для гипермаркетов.
Через запрещённый кофе президента в Хмельницком.
Но виноваты, С*КА, в этом – нет, не они – а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина - это, оказывается, наша вина!
Каждый раз, когда я слышу от санитарного врача, министра или премьера призыв не расслаблятья – мне хочется плюнуть ему в лицо.
Задолбали.
А вы сами соблюдаете?
Во вторник был митинг.
Где Ляшко?
Или вирус на митингах распространяется как-то по другому?
Весь июнь гудят рестораны Конча-Заспы?
Где Ляшко?
В прошлую субботу гудели концерты в клубах Аркадии?
Где Ляшко?!
В зале ВР депутаты сидят вплотную, половина – вообще без масок? У остальных висят на подбородке. Все обнимаются и целуются.
Где Ляшко?
Теперь.
Они в каждом своём обращении к нам - украинцам, прозрачно намекают.
Рост заболеваемости.
Это виноваты – нет, не они – это виноваты мы, украинцы.
Типа.
Все рванули на работу, рестораны не соблюдают карантин, клубы устраивают концерты, на улицах единицы в масках.
Украинцы, мол, безответственные люди.
Открою вам секрет - это мы с вас берем пример.
На самом деле, безответственные люди - это, в первую очередь, политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь - у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя - их не отправляют за свой счёт.
Политики зарабатывают исправно, чиновникам платят надбавки исправно, депутаты на 4 года с зарплатой. Сан врач и тот на стабильно оплачиваемой работе.
Он тут написал правила, тут сам же нарушил, тут же пошутил про штраф и через два дня обвинил украинцев в несоблюдении карантина.
Они ничем не рискуют.
Они не чувствуют, что их нарушения и часто ТУПЫЕ решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет.
Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?!
Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем.
Это не их война на выживание...