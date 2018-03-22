Задихався і зеленів на очах: в Івано-Франківську виник скандал через смерть 8-річного хлопчика

В Івано-Франківську 17 березня за дивних обставин помер 8-річний хлопчик.

Матір Кирила Жанна Барган звинувачує лікарів у ймовірній халатності. У той же час в лікарні, де обстежували хлопчика, говорять, що внутрішнє розслідування не проводили, бо дитина померла вдома. Що сталося зі школярем, жінка розповіла виданню galka.if.ua.

За словами матері, хлопчик ніколи не хворів, займався у секції тхеквондо, вчився у 3 класі, був хорошою дитиною. 12 березня у нього почервоніло горло, температура сягнула позначки 37,2. Жінка з сином звернулися до дільничного терапевта Рубцової. Лікарка сказала, що поки нічого страшного немає, призначила полоскання, льодяники та спрей від болю у горлі. На наступний день температура піднялася до 38. Тоді знову звернулися до Рубцової, яка призначила також антибіотик.

Окрім того, дитину оглянув травматолог, бо хлопчик згадав, що бився у школі. Зробили рентген, але забоїв не побачили. Тож вдома продовжили лікування, яке призначила терапевт. Через кілька днів стан дитини погіршився, почалося важке дихання, тому матір звернулась у дитячу обласну лікарню.

Хлопчика оглянув лор, школяру зробили УЗД горла, дитина здала всі аналізи крові.

"З’ясувалося, що лімфатичні вузли збільшені. Без черги направили до хірурга Бориса Ореста. Він бачив нагноєння, побачив результат УЗД, яке показувало, що терміново треба щось робити, і відправив знову до лора. Він сказав, якщо хірург побачив, що все нормально, то призначення правильне, йдіть додому", – розповідає жінка про візит до медиків 16 березня.

На наступний день хлопчик випив антибіотики та інші ліки, годину поспав і сказав, що хоче сплюнути.

"У цей момент він почав задихатися і на очах зеленіти. Почав западати язик. Мій тато тримав його, робив штучне дихання, ми відкрили всі вікна. Самі викликали швидку і покликали лікарів, які до когось приїхали у під’їзд. Всім дзвонили. Лікарі вставили трубку для штучної вентиляції легень, робили масаж серця, через 10 хвилин приїхала наша швидка. Кололи адреналін. Реанімували десь 40 хвилин… Я не розумію, як дитина може померти від хворого горла", – пригадує мама, як втратила свого сина.

Розтин показав, що причиною смерті є механічна асфіксія, гнійне запалення гортані та мигдаликів із закриттям дихальних шляхів, заглотковий абсцес.

Надати цій історії розголосу жінка хоче тому, що її обурює не тільки ймовірна халатність лікарів, а й коментарі людей у соцмережах. Родичів звинувачують у неналежному догляді за дитиною, кажуть, що не зверталася до лікарів. Це матері важко читати.

"Це єдиний онук, єдиний син. Його не залишали й на 5 хвилин, дивилися, як він спить. Напишу заяву у поліцію на лора та хірурга. Не зробила цього раніше, бо тільки вчора був похорон. Якщо вони бачили, що у нього нагноєння, то чому його не зняли? Процедура зняття гною з мигдаликів триває кілька хвилин, а бажання працювати не було. Чому хірург не запропонував госпіталізацію? Як вони могли?" – каже жінка.

У дитячій лікарні журналістам розповіли, що внутрішнє розслідування не проводять, бо хлопчик помер вдома. Вся документація наразі у правоохоронців. Триває слідство.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня в одній з шкіл Мирнограда Донецької області 11-річний хлопчик помер прямо на уроці фізкультури.