Задача-жарт на логіку

Один директор хотів змістити свого підлеглого, але при цьому не хотів його занадто образити. Він покликав підлеглого до себе, поклав при ньому два аркуши паперу в портфель і сказав: "На одному аркуші я написав "Звільняйтесь", а на іншому - "Залишайтесь". Аркуш, який ви витягнете, вирішить вашу долю". Підлеглий здогадався, що на обох листках було написано "Звільняйтесь". Як же, однак, примудрився він при цих умовах зберегти своє місце?

Відповідь:

Підлеглий витягнув аркуш паперу і, не дивлячись на нього, зробив з нього кульку - і проковтнув. Оскільки на іншому аркуші стояло "Звільняйтеся", то директору довелося визнати, що на проковтнутому аркуші значилося "Залишайтесь".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram