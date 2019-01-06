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Ілля Новіков
Ілля Новіков
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Зачем бабулям вообще с такой злобой идти в храм?

6.5тЧитати матеріал російською

- Понимаешь, у нас никогда не было с этим проблемы, кто в какую церковь ходит. Я в российских церквах почти не бывал. Но однажды был в вместе с другом в церкви московского патриархата, и у них на дверях висела табличка "Братья и сестры, не позволяйте детям бегать и шуметь в храме, они мешают братии молиться". Меня это поразило. Дети же не могут стоять на месте. Но у нас любой священник, если кто-то из родителей будет шикать на ребенка остановит проповедь и скажет: "Не надо, не трогайте их, им это не нужно, они и так постоянно с богом общаются". А еще там у них какие-то старухи смотрели на всех с такой злобой. Зачем им вообще с такой злобой идти в храм?

Новини
Томос - наш! Для Украины открылись новые горизонты

Это Николай Карпюк говорил мне две недели назад. Мы обсуждали новости про готовящийся томос. Как уже заведено во Владимирском централе, ему при встрече со мной каждый раз предлагают выбор: или соглашайтесь на полный обыск, или общение с адвокатом будет в присутствии сотрудника. Для безопасности адвоката. И вот мы с ним разговариваем через двойное стекло, говорим по-украински, что-то отдельное пишем на листках бумаги и показываем, прикрывая ладонью. А в метре за моей спиной стоит конвоир с включенным видеорегистратором, и обеспечивает мою от Николая безопасность.

Они, конечно, на противоположных полюсах – люди, которые вешают на своих храмах таблички по шумящих детей, и Карпюк, который за два года в своей одиночной камере не ожесточился на весь мир. Что без томоса, что с томосом.

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Автор
Ілля НовіковІлля Новіков
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війнаТомос
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Новикова
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Весь маразм Пидороссии познается на таких вот конкретных примерах.
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