- Понимаешь, у нас никогда не было с этим проблемы, кто в какую церковь ходит. Я в российских церквах почти не бывал. Но однажды был в вместе с другом в церкви московского патриархата, и у них на дверях висела табличка "Братья и сестры, не позволяйте детям бегать и шуметь в храме, они мешают братии молиться". Меня это поразило. Дети же не могут стоять на месте. Но у нас любой священник, если кто-то из родителей будет шикать на ребенка остановит проповедь и скажет: "Не надо, не трогайте их, им это не нужно, они и так постоянно с богом общаются". А еще там у них какие-то старухи смотрели на всех с такой злобой. Зачем им вообще с такой злобой идти в храм?

Это Николай Карпюк говорил мне две недели назад. Мы обсуждали новости про готовящийся томос. Как уже заведено во Владимирском централе, ему при встрече со мной каждый раз предлагают выбор: или соглашайтесь на полный обыск, или общение с адвокатом будет в присутствии сотрудника. Для безопасности адвоката. И вот мы с ним разговариваем через двойное стекло, говорим по-украински, что-то отдельное пишем на листках бумаги и показываем, прикрывая ладонью. А в метре за моей спиной стоит конвоир с включенным видеорегистратором, и обеспечивает мою от Николая безопасность.

Они, конечно, на противоположных полюсах – люди, которые вешают на своих храмах таблички по шумящих детей, и Карпюк, который за два года в своей одиночной камере не ожесточился на весь мир. Что без томоса, что с томосом.