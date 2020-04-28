Зйомки скандального проєкту "Дау" російського режисера Іллі Хржановського можуть бути частиною операції президента країни-агресорки Володимира Путіна і ФСБ в Україні.

Таке припущення висловила на своїй сторінці у Facebook українська письменниця Оксана Забужко, зазначивши, що так окупанти намагаються завести в нашу країну агентуру.

"Як мінімум наївно було б вважати, що в Росії Путіна такий проєкт, як "Дау", режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкційний треш мені виглядає, як спроба під прикриттям музею Бабиного Яру легально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "маковим зернятком". Ось це було б і логічно, і дуже "по-сурковськи", – пише вона.

На її думку, гучний проєкт Хржановського, в якому відновили побут 30-х років у тоталітарному СРСР, довів, що подібні експерименти можуть стати ще більш масовими.

Забужко та Хржановський

"Що ж легше, ніж під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій") непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити справжню чекістську "роботу з місцевим населенням"? Тільки маючи в Києві свою постійно діючу "Луб'янку", Путін може розраховувати на "остаточне вирішення українського питання", – робить висновок письменниця.

"І якщо подивитися на проєкт Хржановського під цим кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продумано. І ще купа можливостей за таким "театром смерті" відкривається, – але всім цим повинні зайнятися СБУ і міжнародні правоохоронні організації. Рашизм но пасаран!" – додала Забужко.

Підсумовуючи, вона підкреслила, що вважає доречним зареєструвати кримінальне провадження за фактом харківських зйомок "Дау". Адже ФСБ незабаром може почати зачистку тих свідків, які дали "підписку про нерозголошення" щодо того, що відбувалося на майданчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі спалахнув гучний скандал через залучення до зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Хржановського немовлят із українських дитячих будинків.

В результаті до з'ясування обставин порушень приєднався навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Компанія, яка займалася зйомками проєкту на території України, "Феномен-Україна" заявила, що на зйомках сцен із дітьми фільму "Дау. Дегенерація" були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

OBOZREVATEL докладніше дізнався про скандальний проєкт і про те, що насправді відбувалося на знімальному майданчику. Виявилося, що сцени сексу та насильства у фільмі були справжніми.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального фільму.

Нагадаємо, що режисер Хржановський 2019 року був залучений як художній керівник до роботи над концепцією майбутнього меморіального центру "Бабин Яр".

Український шоумен Сергій Притула обурився цим і зазначив, що нова концепція Хржановського переслідує російські цілі – перетворити українську трагедію на український злочин.

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