Письменниця Оксана Забужко вважає, що Росія не залишить спроб встановити вплив над Україною.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю "5 каналу". "Росіяни від нас не відстануть", – сказала вона.

"Лізти будуть в двері, вікна, в щілини, кватирки, з-під плінтуса – звідусіль! А це означає, що українцям треба гуртуватися і об'єднуватися, принаймні, для того, щоб захищати свою територію. Не кожен окремо з рушницями, як селяни в 20-х роках, тому що з цього нічого не виходить, а єдиним фронтом", – переконана Забужко.

Оксана Забужко Скрін відео

Жінка додала, що "ця потреба визріває в повітрі". "Чим більше про це будемо говорити, тим швидше будемо наближати це визрівання", – сказала Забужко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко попередила: якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

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