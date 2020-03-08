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9 березня • оновлено в 02:38
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Забужко розкритикувала бізнесменів, які "тікають" з України

1.5т
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Письменниця Оксана Забужко звинуватила українських підприємців, які працюють за кордоном, в "совковому" мисленні.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю "5 каналу". Ведучий запитав, що робити з бізнесменами, які припиняють працювати в Україні через складні умови.

"Ось це і є совок! Глибока віра молодих, позірно освічених людей у те, що потрібно спакуватися і кудись втекти. Це інерція поколінь сталінської, брежнєвської, ось якої завгодно закритої країни, де три покоління престижним класом був той, хто був "виїзний", – відповіла Забужко.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

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Вона додала, що "за інерцією ГУЛАГу" як тільки кордон відкрили, "всі помчали". Діти цих людей, на думку письменниці, "досі не зрозуміли", що потрібно не чекати, "а робити навколо себе".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю українка заявила, що "росіяни від нас не відстануть", і призвала об'єднатися. Вона також сказала, що ОРДЛО потрібно "відправити на карантин".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко попередила: якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
Тег
видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за бредни она несёт????как можно что то сделать если государство не то что этого не даёт сделать а ещё и вредит?ну и зачем молодому и не глупому человеку тут обливаться потом бегать по чиновникам и налоговым давать кругом взятки что бы заработать если можно в Европе спокойно трудиться и никто тебя не трогает и никакого напрягу и нервов,Так что виновато государство а не молодые люди!
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