Письменниця Оксана Забужко звинуватила українських підприємців, які працюють за кордоном, в "совковому" мисленні.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю "5 каналу". Ведучий запитав, що робити з бізнесменами, які припиняють працювати в Україні через складні умови.

"Ось це і є совок! Глибока віра молодих, позірно освічених людей у те, що потрібно спакуватися і кудись втекти. Це інерція поколінь сталінської, брежнєвської, ось якої завгодно закритої країни, де три покоління престижним класом був той, хто був "виїзний", – відповіла Забужко.

Оксана Забужко Скрін відео

Вона додала, що "за інерцією ГУЛАГу" як тільки кордон відкрили, "всі помчали". Діти цих людей, на думку письменниці, "досі не зрозуміли", що потрібно не чекати, "а робити навколо себе".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю українка заявила, що "росіяни від нас не відстануть", і призвала об'єднатися. Вона також сказала, що ОРДЛО потрібно "відправити на карантин".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко попередила: якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!