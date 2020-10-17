Забужко – про загибель Микитенка: самоспалення – це жертва, а не самогубство
Українська письменниця Оксана Забужко присвятила філософський пост ветерану війни на Донбасі Миколі Микитенку, який загинув після самоспалення на Майдані.
Своїми роздумами про трагедію вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що вчинок захисника – значно глибший, ніж здається на перший погляд.
"Самоспалення за те, що любиш і в що віриш (чому бажаєш "життя вічного"), – це не "самогубство". Це – офіра, жертвоприношення (за Христовим взірцем, любі мої побожні парафіяни, саме так – за Христовим взірцем!)", – пояснила письменниця.
Забужко переконана, що євангельське "Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх" (Ів 15:13) працює навіть через дві тисячі років в епохах суспільних катаклізмів, які не оминули й Україну.
"І якщо ви вважаєте себе християнами, ви не можете не відчути, що досвідчений воїн, котрий досконало вміє вбивати за Україну, але вибирає замість (наприклад) теракту самоспалення, тобто принесення себе в жертву, якраз і "кладе душу" за нас усіх – виправляє збиту нам в свідомості ієрархію вартостей. Заперечує своєю мученицькою смертю постійний, щодня втовкуваний суспільству в голови пропаґандистський посил влади "та на хр*на вам здалась та Україна, щоб за неї вмирать!". Який же вагоміший контраргумент може кинути на протилежну шальку терезів одна людина, аніж власне палаюче тіло!" – проникливо написала вона.
Наприкінці допису Забужко порівняла Микитенка із живим смолоскипом, який не тільки "очищає вогнем" до святості гидко забруднений образ прекрасної й трагічної України, а й сам стає "священником і вівтарем", "причасником життя вічного", смертію смерть поправши".
"Не будьте, як ті римляни в цирку у Лесі Українки, які зверхньо коментують християн, котрі вибігають на арену і кидаються в пащу левам: "Сі, певне, подуріли!". Той Рим (євангельська "блудниця") скінчився брудно й ганебно, і нинішній "Третій" скінчиться так само. Не дозволяймо йому потягти нас за собою. Микола Микитенко запалив свій смолоскип на те, аби ми не збилися з шляху", – підсумувала Забужко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 жовтня в лікарні помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко. Його не змогли врятувати через 97% опіків тіла.
11 жовтня він вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.
Юлія Микитенко, донька Героя, розповіла, що причиною його вчинку були суто політичні: незгода з розведенням військ на лінії розмежування й повзуча окупація Росії.
У мить самоспалення захисник був абсолютно при тверезому розумі й чітко усвідомлював, що робить, тому не намагався себе загасити. Врятувати його намагалася молодь, яка підбігла.
Нагадаємо, що донька Микитенка на російсько-українській війні втратила чоловіка.