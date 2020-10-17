Забужко – про загибель Микитенка: самоспалення – це жертва, а не самогубство
Письменниця провела паралель між долею Героя та першими християнськими мучениками
Вона переконана, що воїн поклав свою душу, щоби свідомість прокинулася в кожному українцеві
Долю захисника Забужко порівняла зі смолоскипом, який очищає вогнем
Українська письменниця Оксана Забужко присвятила філософський пост ветерану війни на Донбасі Миколі Микитенку, який загинув після самоспалення на Майдані.
Своїми роздумами про трагедію вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що вчинок захисника – значно глибший, ніж здається на перший погляд.
"Самоспалення за те, що любиш і в що віриш (чому бажаєш "життя вічного"), – це не "самогубство". Це – офіра, жертвоприношення (за Христовим взірцем, любі мої побожні парафіяни, саме так – за Христовим взірцем!)", – пояснила письменниця.
Забужко переконана, що євангельське "Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх" (Ів 15:13) працює навіть через дві тисячі років в епохах суспільних катаклізмів, які не оминули й Україну.
"І якщо ви вважаєте себе християнами, ви не можете не відчути, що досвідчений воїн, котрий досконало вміє вбивати за Україну, але вибирає замість (наприклад) теракту самоспалення, тобто принесення себе в жертву, якраз і "кладе душу" за нас усіх – виправляє збиту нам в свідомості ієрархію вартостей. Заперечує своєю мученицькою смертю постійний, щодня втовкуваний суспільству в голови пропаґандистський посил влади "та на хр*на вам здалась та Україна, щоб за неї вмирать!". Який же вагоміший контраргумент може кинути на протилежну шальку терезів одна людина, аніж власне палаюче тіло!" – проникливо написала вона.
Наприкінці допису Забужко порівняла Микитенка із живим смолоскипом, який не тільки "очищає вогнем" до святості гидко забруднений образ прекрасної й трагічної України, а й сам стає "священником і вівтарем", "причасником життя вічного", смертію смерть поправши".
"Не будьте, як ті римляни в цирку у Лесі Українки, які зверхньо коментують християн, котрі вибігають на арену і кидаються в пащу левам: "Сі, певне, подуріли!". Той Рим (євангельська "блудниця") скінчився брудно й ганебно, і нинішній "Третій" скінчиться так само. Не дозволяймо йому потягти нас за собою. Микола Микитенко запалив свій смолоскип на те, аби ми не збилися з шляху", – підсумувала Забужко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 жовтня в лікарні помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко. Його не змогли врятувати через 97% опіків тіла.
11 жовтня він вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.
Юлія Микитенко, донька Героя, розповіла, що причиною його вчинку були суто політичні: незгода з розведенням військ на лінії розмежування й повзуча окупація Росії.
У мить самоспалення захисник був абсолютно при тверезому розумі й чітко усвідомлював, що робить, тому не намагався себе загасити. Врятувати його намагалася молодь, яка підбігла.
Нагадаємо, що донька Микитенка на російсько-українській війні втратила чоловіка.