Оголошення в Росії громадян України і Білорусі "носіями" російської мови може стати першим кроком до наступного етапу анексії.

Таке попередження висловила на своїй сторінці в Facebook українська письменниця і поетеса Оксана Забужко.

"Вірус "Росія" вбиває нас щодня і регулярно, і ніяких спроб захистити від нього країну чинне керівництво не демонструє – навпаки, всіляко демонструє, що воно "вірус-Росія-френдлі", – написала вона.

Забужко попередила про нову анексію Росії в Україні

За словами Забужко, запропоновані зміни до Конституції РФ, за якими населення України і Білорусі оголошується "носіями" російської мови, означають, що ми нібито будемо підкорятися Кремлю за мовною ознакою.

Забужко обурилася, що від МЗС України не було належної реакції, хоча дипломати "повинні були кричати на весь світ".

Вона також дала назву таким планам Кремля – "Анексія-2". "Просто ще ніхто не оцінив як слід величі задуму: це не що, як підготовка повзучої" анексії з мови", – зазначила поетеса.

Вона порадила українцам уникати російської мови в міжнародному спілкуванні і підкреслювати національну ідентичність. "І так – до кінця війни. Зона турбулентності почалася. Пристебніть ремені безпеки", – резюмувала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Росії схвалив закон про скасування іспиту для громадян Білорусії і України для отримання статусу носія російської мови.

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