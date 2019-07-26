"Забули запитати!" Українки запустили "розпусний" флешмоб у відповідь на образи запорізького чиновника

Після поста чиновника Запорізької обласної ради Владислава Марченка, в якому він назвав жінок "повіями", в мережі на знак протесту запустили відвертий флешмоб #забулазапитатиуМарченка.

Нагадаємо, чиновник написав у Facebook, що пристойні дівчата, в його розумінні "Королеви", ніколи не стануть оголятися і провокувати цим гвалтівників. Реакція громадськості не змусила себе довго чекати.

Так, безліч представниць жіночої статі опублікували в соцмережі фото у відвертих вбраннях або показали оголені частини тіла і обурилися скандальною заявою чиновника. Деякі навіть відповіли Марченку провокаційними віршами.

Владислав Марченко 061.ua

"Жарти жартами, але у нас все ще тисячі чоловіків і, найстрашніше, жінок, живуть в Середньовіччі", "Забула запитати, в чому мені ходити і які фото викладати", "А у мене і кілька знімків у купальнику є. Ой, як незручно вийшло", "Ех, не бути мені королевою", – написали учасниці флешмобу під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов потрапив у гучний сексистський скандал. Він заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!