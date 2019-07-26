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"Забули запитати!" Українки запустили "розпусний" флешмоб у відповідь на образи запорізького чиновника

10.1т Читати матеріал російською

Після поста чиновника Запорізької обласної ради Владислава Марченка, в якому він назвав жінок "повіями", в мережі на знак протесту запустили відвертий флешмоб #забулазапитатиуМарченка.

Нагадаємо, чиновник написав у Facebook, що пристойні дівчата, в його розумінні "Королеви", ніколи не стануть оголятися і провокувати цим гвалтівників. Реакція громадськості не змусила себе довго чекати.

Так, безліч представниць жіночої статі опублікували в соцмережі фото у відвертих вбраннях або показали оголені частини тіла і обурилися скандальною заявою чиновника. Деякі навіть відповіли Марченку провокаційними віршами.

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Владислав Марченко

Владислав Марченко

061.ua

"Жарти жартами, але у нас все ще тисячі чоловіків і, найстрашніше, жінок, живуть в Середньовіччі", "Забула запитати, в чому мені ходити і які фото викладати", "А у мене і кілька знімків у купальнику є. Ой, як незручно вийшло", "Ех, не бути мені королевою", – написали учасниці флешмобу під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов потрапив у гучний сексистський скандал. Він заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків".

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Місце
Україна Запоріжжя
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ну вот, столько женщин и показали своё лицо. Не проститутки, а женщины лёгкого поведения.
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Александрович Борис
Александрович Борис
Grich Lara, тихонько, не нервничай , ехай в пшекию, там таких рогулек как ты полюбляют, причём все места.
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Grich Lara
Grich Lara
Заду Наем Запорожець, а от ще одне чудо,хто зна ким виховане,мабуть тобі мама не казала,що проститутки і в чадрі бувають, а порядні дівчата і в бікіні залишаються порядними,біда з твоїм вихованням,бо так недалеко до того,що ти й свою матір назвеш жінкою легкої поведінки,бо й вона в молодості могла носити міні,ти б раніше ніж робити висновки запитався в мами про молодість,а то якось негарно виходить,це якщо ти не девяностолітній дід і твоя мати,вже нічому не може навчити
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