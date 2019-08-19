"Забули Голодомор?" У мережі повстали проти дружини Нетаньяху за витівку з короваєм

У мережі викликав шквал обурень скандал з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, Сарою, яка викинула шматочок короваю із сіллю після урочистої зустрічі в аеропорту Бориспіль.

Багато відомих українці і пересічні громадяни вибухнули гнівом через зневажливий вчинок жінки, про що написали у Facebook.

"Питання є: чому держава Ізраїль досі не визнала Голодомор актом геноциду? Дружина Нетаньяху просто кинула шматок хліба на підлогу. Просто чудовий приклад поваги до нашої держави і наших традицій", – обурюється засновник волонтерської групи InformNapalm Михайло Макарук.

"Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара викинула шматок традиційного короваю, яким її разом з чоловіком пригощали після прильоту до Києва. Нічого. Проковтнемо..." – пише український політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Навіть не знаючи слов'янських традицій і не маючи поваги до нашої країни, вихованою людиною вона повинна була бути! Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху смітить собі під ноги! Це прокол не служби протоколу прем'єр-міністра Ізраїлю, а прокол батьків у її вихованні!" – вважає кандидат у народні депутати України Ігор Турчик, який балотувався до Верховної Ради на позачергових виборах.

Разом з тим, деякі користувачі допускають, що скандальний інцидент трапився через недопрцювання команди президента України Володимира Зеленського.

"Сара Нетаньяху не стала шанувати українську традицію зустрічі гостей короваєм. І викинула шматок хліба. Є інша сторона медалі. Такі речі повинен відпрацьовувати протокол. Тому що причини можуть бути різні, в тому числі – релігійні. Непрофесіоналізм команди Зеленського знову нагуляв Україні дипломатичну проблему", – написали на сторінці спільноти "Баба і кіт".

Беньямін і Сара Нетаньяху "Вести Ізраїль"

Однак в цілому більшість українців все ж схилилися до того, що дружина прем'єр-міністра Ізраїлю належним чином не знає правил етикету. Своє невдоволення у зв'язку з цим фактом люди висловили в численних коментарях у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нього із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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