Забудьте про дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У середу, 11 вересня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Згідно з даними Укргідрометцентру, опадів не очікується в жодній з областей країни.

В усіх регіонах приблизно однаково тепло: стовпчик термометра коливатиметься у межах 25-29 градусів.

При цьому буде відчутно прохолодно вночі – від 10 до 13 градусів із позначкою "плюс" у західних областях, від 11 до 14 у центрі, на сході температура опуститься до 7-13 градусів, але у південних областях тепліше – від +15 до +17 .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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