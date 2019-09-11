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11 вересня • оновлено в 11:33
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Забудьте про дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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У середу, 11 вересня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Згідно з даними Укргідрометцентру, опадів не очікується в жодній з областей країни.

В усіх регіонах приблизно однаково тепло: стовпчик термометра коливатиметься у межах 25-29 градусів.

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При цьому буде відчутно прохолодно вночі – від 10 до 13 градусів із позначкою "плюс" у західних областях, від 11 до 14 у центрі, на сході температура опуститься до 7-13 градусів, але у південних областях тепліше – від +15 до +17 .

Забудьте про дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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