В Офисе президента хотят попиариться и хоть как-то поднять рейтинг президенту. Поэтому там решили, что Зеленский лично будет встречать самолет с тестами из Китая. Мол, получится красивая картинка.
Но эту пиар-акцию может обнулить реальность. Потому что Павел Поламарчук, который является экспертом Министерства здравоохранения Украины именно в вопросах защиты украинцев от эпидемии, написал короткий пост с таким текстом:
"В Китайском самолете - экспресс тесты. У меня все"
Да, друзья, это не те тесты, которые нужны. В самолете из Китая летят экспресс-тесты. А нам необходимы - тест-системы ПЦР. Чтоб объяснить вам различия между ними, я воспользуюсь объяснением Евгении Закревской.
Есть два типа тестов:
1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще два и более недель. Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно.
А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить пораженных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут.
В Офисе президента должны понять, что для эффективной борьбы с эпидемией нужно не пиаром заниматься, а закупать именно тест-системы и проводить ПЦР-тестирование. Еще раз - не пиаром надо заниматься, не видосики снимать о том, что представитель #моносброда полетел в Китай и там с боем выбил то, от чего весь мир отказался, не бабло себе на округа заливать, а подключить экспертов и системно работать. Забудьте о пиаре. Начните заниматься работой, полудурки!
Пока не понятно, что значит эта закупка - некомпетентность тех, кто занимался закупкой или просто наши чиновники МОЗ не смогли купить ничего иного, но это точно не победа, на которой хотят пиариться в Офисе президента. Хочется им сказать только одно:
- Повзрослейте уже. Вопрос выживания нации на кону. Каждая смерть ляжет на вас, если не будете делать все возможное, а будете продолжать пиаром заниматься и не покаетесь за свою глупость о том, что коронавирус - это "маркетинговый ход". Ваш приход во власть Владимир Зеленский - это действительно маркетинговый ход, а противостоять эпидемии коронавируса и спасать жизни украинцев - это реальная работа. Начинайте работать. И заканчивайте пиариться.
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