На Одещині підліток скоїв суїцид за своєю книгою. Ексклюзивні подробиці трагедії

У Кілії на Одещині 17-річний хлопець наклав на себе руки, кинувшись у високу трубу покинутої шкільної котельні. У такий спосіб він нібито здійснив сюжет своєї книги, яку мріяв видати.

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Недалеко валявся тапочок Вані

Тіло свого сина Івана Делюкова його батько Дмитро знайшов тільки через два тижні очікувань і пошуків. Ваня лежав на дні високої 20-метрової труби котельні біля занедбаної школи. Спочатку батько побачив тапочок, що валявся неподалік, точно в таких Іван зник у ніч 22 червня. Батько відкрив внизу віконце для прочищення труби. У темряві внизу нічого не було видно. Тільки промінь ліхтаря намацав тіло підлітка.

Івана Делюкова кілька днів шукала поліція і волонтери. Національна поліція

Ідею обшукати всі закинуті місця навколо підказала батькові волонтерка Юлія з "Пошукової платформи 911", яка брала участь у пошуках зниклого хлопця. До того ж згадали, що вперше після втечі з дому Івана знайшли саме в цьому районі. Колись сім'я жила тут, тому тут залишилися друзі хлопчика. Вони часто тут гуляли.

Вперше Ваня втік із дому 19 червня. Коли його шукали, то водій вантажної машини розповів, що підвозив Ваню до якогось села. І в розмові хлопець сказав, що хоче подорожувати. Йому дуже сподобалося пізнавати світ. Тоді хлопця знайшли та повернули додому. Тому, коли в ніч на 22 червня хлопець серед ночі покинув будинок у чому був, батьки не стали бити на сполох і звертатися в поліцію. Вони подумали, що Ваня знову відправився в подорож і скоро повернеться.

Однак минув тиждень, але син не виходив на зв'язок. Тоді батьки написали заяву в поліцію.

Тіло сина знайшов батько. "Пошукова платформа 911"

Друзі радили переписати книгу

Шукати хлопця кинулася поліція і волонтери. "Потрібно сказати, що поліція дуже серйозно поставилася до зникнення дитини. Ми з ними щільно співпрацювали, і вони робили все, щоб його знайти", – зазначає волонтер Юлія.

Волонтери спілкувалися з друзями Івана. Його знайома дівчина розповіла, що перед тим, як зникнути, Іван приніс їй невеличкий подарунок – косметичний набір. Також від друзів дізналися, що Іван писав книгу. Це була фентезі. За сюжетом на початку книги головний герой падає в якусь трубу й опиняється в іншому вимірі. У кінці твору цей герой прокидається і розуміє, що все це був сон.

"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці йому сказали, що книгу можуть не надрукувати, бо мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили йому переписати початок. Ми так і не знаємо, чи переписав він", – розповідає Олена.

На місці трагедії "Пошукова платформа 911"

Спочатку звинувачували комп'ютерну гру

Спочатку в смерті хлопчика підозрювали зв'язок із комп'ютерною грою Forge of Empires. Однак волонтерка каже, що ця гра безпечна, нею захоплюються діти більш раннього віку.

"Тим більше, що грати в неї Ваня почав два-три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру", – каже Юлія.

Батьки теж пов'язували першу втечу хлопчика з його захопленням іграми, тому батько телефон у нього забрав. Вдруге він пішов із дому вже без телефону і без речей.

До останнього друзі Вані, та й самі волонтери сподівалися, що хлопець знайдеться. Самі діти запевняли, що Ваня не здатний накласти на себе руки. Так, були у нього підліткові комплекси, він був досить замкнутим. Але всі думали, що 5 липня, у свій день народження Ваня зробить сюрприз і прийде додому.

"Думаю, що до дитини такі думки не приходять за один день. Наімовірніше, він до цього йшов. Це проблема нашої системи, тому що до пуття не працюють психологи. Всі його характеризують як хлопчика замкнутого, він весь у собі. Мабуть, були підліткові комплекси. На жаль, ми всі працюємо з ранку до вечора, щоб прогодувати дітей. І, мабуть, батьки не помітили, що він закривався в собі", – вважає Юлія.

У поліції Одеської області кажуть, що за фактом смерті Івана Делюкова відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Ведеться слідство.