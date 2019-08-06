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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

Забрав подарунки: на Донбасі кандидат епічно помстився виборцям за програш

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Кандидат у народні депутати, який балотувався по округу №51 від "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Альоша, забрав у місцевих жителів подарунки, які роздавав перед виборами.

Про це повідомив у Facebook глава військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін, опублікувавши фото розписки про повернення матеріальних цінностей.

"Путінський кандидат Альоша "подарував" жителям електроінструмент, а якийсь хлопець через три дні після виборів забрав", – обурився він.

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Андрій Альоша

Андрій Альоша

Восточный Вариант

Андрій Альоша

Андрій Альоша

news24.zp.ua

"Люди Андрія Альоші перед виборами завезли в вуличний комітет на Бахмутці різні необхідні в господарстві інструменти. А коли Альоша програв вибори, через кілька днів з'явився його представник і зажадав інструменти назад. Голова комітету погодилася їх віддати лише під розписку, щоб люди не подумали, що вона привласнила їх собі", – пояснив Веселкін у коментарі "Восточному варианту".

Забрав подарунки: на Донбасі кандидат епічно помстився виборцям за програш

Facebook Володимира Веселкіна

Відзначимо, що більша частина території 51-го мажоритарного округу розташована на території ОРДЛО, і лише 2 села розташовані по той бік лінії розмежування. На окрузі проголосувало близько 800 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу на окрузі №51 здобув голова громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов. Також по цьому округу балотувалася позафракційний нардеп Надія Савченко, проте вона з тріском програла, отримавши лише 8 голосів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Донбас
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