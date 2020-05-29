Забрав $450 млн: Трамп заявив про остаточне розірвання відносин США із ВООЗ

Марина Ліснічук Світ 22:35, 29.05.2020 Оновлено: 23:13, 29.05.2020

Сполучені Штати Америки остаточно вирішили припинити всі відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це 29 травня під час виступу в Білому домі заявив президент країни Дональд Трамп. Причиною стало те, що ВООЗ відмовилася провести потрібні їй реформи, повідомляє NBC New York.

"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, то ми сьогодні перериваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – сказав він.

Дональд Трамп

Американський лідер зазначив, що хоча США і представляли детальний план реформ для організації, її керівництво відмовилося піти назустріч.

Тому заявив, що Штати перенаправлять свої фінансові кошти для інших "невідкладних проблем в сфері охорони здоров'я у світі".

Водночас він наголосив, що раніше його країна виділяла ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай, через який і виник цей конфлікт, усього $40 млн. Трамп вкотре назвав організацію "прокитайською".

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