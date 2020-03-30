Забрали паспорт і випустили: з'явилися нові фото і відео про скандальний карантин у "Козацькому"

Одній із українок, поміщених на карантин у готель "Козацький", дозволили поїхати додому. При цьому у жінки забрали паспорт, також у неї не було верхнього одягу.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Гончаров, показавши обстановку на місці обсервації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

"Жінці з дитиною дозволили виїхати з готелю на таксі, попередньо забрали у неї паспорт. Довелося дати їй свою куртку, адже на вулиці була температура +3", – пише очевидець.

Він також додав, що до евакуйованих із Балі українців приходять небайдужі громадяни. Вони приносять одяг, памперси та їжу. Крім того, в одного з пасажирів евакуаційних бортів підтвердили ГРВІ та зробили тест на коронавірус.

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Обстановка під готелем "Козацький" Facebook Олександра Гончарова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

Деякі навіть оголосили голодування через погані умови в готелі і відсутність там медика.

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