"Заборонити х*й і п***ду": Подерв'янський їдко висловився про ідею дематюкації мови

Український художник і письменник Лесь Подерв'янський відреагував на законопроект "Про протидію лихослів'ю", який передбачає очищення української мови від нецензурної лексики.

На своїй сторінці в Facebook драматург зробив репост публікації заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва.

"За дорученням Леся Подерв'янського, передаю всім українським ЗМІ, яких у відповідь на прохання про коментар щодо антиматюкового закону метр послав на х*й, його офіційний коментар: "Тут треба заборонити не слова, а предмети і дію - х*й, п* **ду і є***ся. І все буде добре!" – йдеться в повідомленні.

Лесь Подерв'янський Соцмережі

Відзначимо, у своїх творах Подерв'янський часто використовує нецензурну лайку, що стало частиною авторського стилю письменника.

Як писав OBOZREVATEL, ініціатором гучного законопроекту про "дематюкацію мови" стала народний депутат, політичний і громадський діяч Ольга Богомолець.

За словами нардепа, він стосується лише громадських осіб і простору, а також засобів масової інформації.

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