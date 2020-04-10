Заборонили виходити з дому: на Західній Україні максимально посилили карантин

Жителям Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей заборонили виходити з дому з обіду суботи до ранку понеділка через епідемію коронавірусу.

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Як повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко, регіональна комісія ухвалила рішення про введення максимального обмеження пересування.

"Це означає, що починаючи із 13:00 суботи, 11 квітня, до 06:00 понеділка, 13 квітня, ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися удома!" – йдеться у зверненні.

За його словами, штрафів у 17 тис. грн порушникам карантину не уникнути.

"Ми посилюємо контроль за наявними карантинними заходами. Цими днями органи правопорядку працюватимуть у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії", – зазначив Гетманенко.

Пізніше очільник Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко заявив, що жителям Волині буде заборонено виходити з дому у вихідні починаючи з 11 квітня.

Таких же заходів вжила Чернівецька ОДА. В області буде обмежено роботу всіх торгових об'єктів, незалежно від форм власності, крім аптек. АЗС будуть працювати виключно для заправки машин служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.

Раніше про намір обмежити пересування на вихідних заявляла влада Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, проте в результаті було ухвалено рішення цього не робити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на 10 квітня в Закарпатській області було підтверджено 56 випадків захворювання на коронавірус, в Чернівецькій – 366 випадків, у Волинській – 41 випадок.

9 квітня на Закарпатті було зафіксовано ще одну смерть від COVID-19. Це вже третій летальний результат у регіоні.