Не можна в парк і без паспорта: як Кабмін обмежив право на свободу в Україні без введення НС

В Україні з 6 квітня набуло чинності розпорядження Кабінету міністрів України, яке посилює карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, документом вводиться заборона на переміщення по вулиці групою більше 2-х осіб, перебування в громадських місцях без масок, відвідування парків, скверів, зон відпочинку та багато іншого.

Разом з тим юристи стверджують, що обмеження абсолютно незаконні, а постанову Кабміну навіть збираються оскаржувати в суді. Детальніше – в OBOZREVATEL.

Що заборонено з 6 квітня

Повний список обмежувальних заходів, які будуть діяти до закінчення карантину – попередньо це 24 квітня, – уряд роз'яснив у постанові №255 від 2 квітня. Розповімо докладніше про те, як повинні поводитися українці в цей час.

Головні заборони:

перебування в громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маска, респіратор, в тому числі і виготовлені самостійно);

переміщення по вулиці групою більше 2-х осіб, за винятком супроводу дітей чи у професійних справах;

особам до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу батьків, опікунів або повнолітніх родичів;

перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон, за винятком необхідності вигулу домашніх тварин однією людиною;

відвідування установ паліативної допомоги, органів соцзахисту населення;

відвідування навчальних закладів;

проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

OBOZREVATEL поговорив з юристом Дмитром Горлевим, який докладно роз'яснив, чому перераховані вище заборони незаконні і можуть оскаржуватися в суді.

– Кабмін посилив карантинні обмеження. Під заборону потрапляє і можливість гуляти в парках, зонах відпочинку, гуляти з дітьми на дитячих майданчиках і займатися спортом на спеціально обладнаних майданчиках. Ваші колеги вже б'ють на сполох і говорять, що це порушення 33 статті Конституції, якою гарантується свобода пересування для громадян України і ще ряду статей, це так?

– Дійсно, в даному випадку не може бути ніяких конституційний обмежень, поки не введено режим надзвичайного стану. У нас же зараз діє режим надзвичайної ситуації, який може вводиться, наприклад, при прориві центральної каналізації в місті. В такому випадку ніяких обмежень прав і свобод людини не може бути апріорі.

Карантин в Україні "Страна"

І я не розумію, чому влада не хоче запроваджувати надзвичайний, якщо вже прийнято стільки обмежувальних заходів. Але тим відсутність, на законодавчому рівні всі ці постанови лише фількіна грамота.

– У Чернівцях навіть дійшли до ведення комендантської години, було право у місцевої влади приймати таке рішення?

– Це просто нонсенс, це схоже на введення воєнного стану, просто абсурд.

– Місцеві жителі можуть подати в суд?

– Звичайно можуть. Насправді вже подають позови на незаконність ухвал КМУ, один такий, якщо на помиляюся, подали до Окружного адмінсуду Києва, але не знаю чи прийняли його у виробництво.

Як справа піде в суді, невідомо. Якщо на суд ніхто не буде тиснути, то всі ці заборони зобов'язані скасувати відповідно до закону.

Пуд "Дело.ua"

– Що буде, якщо суд визнає заборони незаконними вже після закінчення карантину, на що розраховувати заявнику?

Якщо незаконність заборон визнають після закінчення карантину, то ті, проти кого був поданий позов будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення окремих прав громадян.

Якщо під час карантину людина понесла матеріальні збитки, наприклад, закрив бізнес, зараз таких випадків багато, він може подати окремий позов і вимагати компенсації. Або ж карантин завдав моральної шкоди людині, наприклад, розлучення, тут теж можна подавати в суд.

– На час офіційно введеного карантину можуть діяти якісь обмежувальні заходи без введення надзвичайного стану?

– Ні, без введення надзвичайного стану не може. У нас не дотримана ця процедура, і це є суттєвим порушенням прав людини.

– Мер Києва Віталій Кличко говорить про можливу заборону на пересування на особистому авто, що викликало сильне відшкодування киян. Чи може місцева влада приймати таке рішення?

– Це можна описати як загальний маразм. Чим вони збираються доводити це рішення в правовому руслі, я не знаю.

Це навіть нелогічно, тому що людина, пересуваючись на особистому автомобілі, менше контактує з іншими людьми і не може їх заразити. По-друге, таке обмеження може вводиться тільки при військовому становище або режим НС.

Автомобілі auto.bigmir.net

Можливо таким чином просто хочуть залякати людей, щоб вони сиділи вдома і серйозніше ставилися до карантину.

– Що робити, якщо до вас підійшла поліція і говорить про порушення постанови КМУ.

– В основному поліція зараз не намагається відразу виписувати протокол, спочатку обходяться попередженням, і якщо людина не чинить опір і виконує рекомендації, то все нормально.

Спочатку варто запитати поліцейського на підставі чого вас зупинили, і що конкретно ви порушили.

Якщо поліцейський налаштований до вас нормально, ви можете спокійно пояснити, що нічого не порушуєте, а через парк йдете в аптеку, наприклад. Взагалі в суді буде складно довести те, що ви просто гуляли в парку або в якому-небудь іншому місці, а не йшли у своїх справах.

Патрулювання вулиць comments.ua

Що стосується заборони виходити на вулицю без маски, тут також діють закони, які не можуть перебити будь-які розпорядження. У нас є чіткі визначення, що у нас є громадськими місцем, і вулиця до цього переліку не належить.

Тут є два варіанти, якщо до вас підійшла поліція, або ви надягнете маску і дозвольте мирно, або вони складуть протокол, які легко оскаржити в суді.

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