Заборона "ВКонтакте" і "Однокласників": у СБУ виступили з пропозицією

Служба безпеки запропонувала продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте", які заборонені в Україні, ще на три роки.

Як повідомляється на Facebook-сторінці СБУ, відповідні пропозиції глава служби Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тому в продовженні санкцій сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – переконаний Баканов.

В СБУ відзначили, що кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що за період дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася в три рази, що значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

Як наголошується в повідомленні, з початку введення санкцій слідчі Служби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів антиукраїнських угруповань в цих соціальних мережах.

Відзначимо, що раніше в коментарі OBOZREVATEL, заступник голови комітету цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів, що заборона на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники" продовжать після 15 травня. Таке розпорядження, за його словами, вже є в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували оподаткувати всі соціальні мережі та популярні сайти. До таких можуть потрапити Google, YouTube, Facebook, Apple і деякі інші.