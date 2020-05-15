В Україні заборонили "Яндекс", "ВКонтакте" і НТВ: повний список заблокованих російських сайтів і каналів

В Україні під заборону потрапила низка нових російських компаній, а санкції проти пропагандистських соцмереж, сайтів і ресурсів продовжені на різний період – від 1 до 3 років.
Терміни заборон і конкретні списки встановлені в указі №184/2020, який президент України Володимир Зеленський підписав 14 травня. Текст документа "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований пресслужбою ОП.
При цьому в РФ різко відреагували на блокування, заявивши про цензуру та репресії.
Зазначимо, ще на три роки встановлено термін санкцій для:
ТОВ "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва);
ТОВ "Мейл.РУ Україна" (Київ);
ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург);
ТОВ "ВКонтакті" (Київ);
АТ "ТВ "Центр";
ЗАТ "Росбизнесконсалтинг" (РБК);
АНО "Редакция телеканала Совета Федерации";
ТОВ "Полуостров Крым" і ТОВ "Вэйв", що діють в анекованому Криму.
Так, інтернет-провайдери повинні встановити заборону доступу користувачам мережі до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) і соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Однокласники" (www.ok .ru).
Найближчий рік будуть діяти санкції проти:
АТ "Лаборатория Касперского" (Москва);
ТОВ "Лабораторія Касперського Україна" (Київ);
ТОВ "Доктор Веб" (Москва);
ТОВ "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Київ);
ТОВ "Яндекс" (Москва);
ТОВ "Яндекс.Україна" (Київ).
Санкції проти російських сайтів
Колаж
Крім того, в країні встановили нові заборони, зокрема, для 28 пропагандистських медіакомпаній Росії. Спецсанкції на три роки введені щодо:
ТОВ ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';
ТОВ ''Русское радио-Крым'';
ТОВ ''Гранд Медиа'';
ТОВ ''Ника Медиа'';
ТОВ ''Технология вещания";
АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';
ТОВ ''Максимум-Крым'';
АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';
ТОВ ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';
ТОВ ''Медиагрупп ''ФМ";
ТОВ ''Медиа ТВ Севастополь'';
''Севастопольская телерадиокомпания'' (це і попередні – російські компанії в анексованому Севастополі);
ТОВ ''Русское радио Иваново'' (Иваново);
ТОВ ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);
ТОВ ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосія);
ТОВ ''Прорадио'' (Кострома).
У списки санкцій внесли також московські медійні компанії:
ТОВ ''Стайл медиахолдинг'';
АТ ''Региональный радиоканал'';
ТОВ ''Национальный спортивный телеканал";
ТОВ ''СТС Медиа'';
ЗАТ ''Міждержавна телерадіокомпанія ''Мир'';
АТ ''Сеть телевизионных станций'';
ТОВ ''Спас ТВ'';
АТ ''Новый канал'';
ТОВ ''Профмедиа ТВ'' (належить російському бізнесменові Володимиру Потаніну);
ТОВ ''Телеканал ТВ3'';
ТОВ ''Телекомпания Пятница'';
''Муз ТВ Операционная компания''.
У список також потрапив московський ''Видавничий дім ''Комсомольская правда''.
Серед санкцій щодо цих медіакомпаній: обмеження прав користування майном, торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дій ліцензій і дозволів за видом діяльності та заборона користування радіочастотним ресурсом України.
Указ також передбачає припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, анулювання офіційних візитів, засідань і переговорів із питань укладення договорів або угод.
Рада національної безпеки й оборони також продовжила на три роки обмеження проти компаній, серед яких ВАТ "НТВ-Плюс", АТ "Первый канал" і АТ "Конструкторское бюро "Панорама".
Санкції введені і проти Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.
На 3 роки в список внесені російські компанії:
Державна наукова бюджетна установа "Академія наук Республіки Татарстан";
Всеросійська громадська організація "Російське географічне товариство";
Федеральне державне бюджетна установа культури "Державний Ермітаж";
Федеральне державне бюджетна установа культури "Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна";
Федеральне державне бюджетна установа науки "Інститут археології Російської академії наук";
Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти "Московський державний університет імені М. В. Ломоносова";
Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти "Тульський державний педагогічний університет ім. Л. Н. Толстого";
Федеральне державне бюджетна установа науки "Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук";
Федеральне державне бюджетна установа науки "Інститут сходознавства Російської академії наук";
Державна бюджетна установа Республіки Крим "Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь);
Державна бюджетна установа Республіки Крим "Чорноморський центр підводних досліджень" (Сімферополь);
ТОВ "Кримський регіональний центр археологічних досліджень" (Сімферополь);
ТОВ "Научнопроізводственний центр" Кримське археологічне товариство "(Сімферополь);
ТОВ "Таврійське археологічне товариство" (Сімферополь);
Федеральне державне автономне освітня установа вищої освіти "Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського" (Сімферополь);
Федеральне державне бюджетна установа науки "Інститут археології Криму РАН";
Автономна некомерційна організація "Науково-просвітницький Центр палеоетнологіческіх досліджень";
ТОВ "Архе" (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);
ТОВ "Південний регіональний центр археологічних досліджень" (Краснодар);
ТОВ "Терра" (напрямок діяльності: вивчення пам'яток всіх археологічних періодів);
Автономна некомерційна організація "Підводна культурна спадщина" (Севастополь);
Благодійний фонд (БФ) "Деметра" (Метою діяльності Фонду зазначено "сприяння в збереженні і популяризації культурного та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму");
БФ "Спадщина тисячоліть" (Сімферополь).
Як писав OBOZREVATEL, 14 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.
РНБО виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському 13 травня.
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