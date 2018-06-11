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Заборона слова "батьки": Міносвіти захистило ініціативу

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У Міністерстві освіти України заявили, що пропозиція про виключення слова "батьки" з підручників для школярів стосується формулювання дискримінаційних завдань, а не вилучення поняття загалом.

Як повідомляє "Громадське радіо", про це розповіла радник Міністра освіти Іванна Коберник, уточнивши, що пропозиція відомства направлена на захист дитячої психіки.

"Йшлося не про конкретне поняття, а про конкретні формулювання завдань. Наприклад: "Обговори з батьками свій розпорядок дня". А якщо в дитини тато зараз знаходиться на Донбасі та захищає Україну від російської агресії, вона не може поговорити про це з татом. Вона, можливо, живе з бабусею, або дідусем, тіткою, дядьком, або зі старшими братами, або сестрами", - прокоментувала скандальну ініціативу вона.

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"Чому, читаючи такі питання, дитина повинна себе відчувати неповноцінною? Мова про те, що автори повинні виходити з того, що діти, читаючи їх, не повинні отримувати таких незаслужених негативних емоцій", - пояснила Коберник.

Нагадаємо, комісія Міносвіти виявила порушення під час антидискримінаційної експертизи шкільних підручників. Зокрема, відомство вказало на те, що в книгах присутні зображення виключно повної сім'ї, що може травмувати дітей, які живуть у неповних сім'ях або виховуються іншими родичами.

Раніше OBOZREVATEL писав про реакцію українців щодо нової ініціативи Міністерства освіти.

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Тема
Реформа освіти
Місце
Україна
Об'єкти
школадітиМіносвіти
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