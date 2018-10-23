Заборгували 19 грн: у Києві дитячий садок потрапив у скандал

У Києві вихователі дитячого садка відмовилися впускати дитину після хвороби до групи через заборгованість за харчування в розмірі 19 гривень.

Про це розповіла його мати Олеся Олександрівна в групу "Батьки SOS" у Facebook, прикріпивши відео (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні була жахлива ситуація, мою дитину не хотіли пускати до садка! Вранці я заводила старшу дитину в школу, мій чоловік заводив молодшу дитину до дитячого садочка 135 Оболонського району м. Києва. Дзвонить чоловік і каже: нас не пускають через те, що ми не сплатили квитанцію за харчування", - сказано в повідомленні.

Квитанція про оплату

Жінка пояснила, що дитина хворіла з 9 жовтня. 22 числа вони ходили до лікарні за довідкою, а наступного дня вперше прийшли після хвороби.

"Чоловікові вручили сьогодні квитанцію і послали з дитиною оплачувати. Тільки після цього, вони мають право впустити мою дитину в групу. Оскільки чоловік поспішає на роботу, то передає його мені, я заходжу в групу, щоб з'ясувати, на яких підставах не пускають до садка. Вихователька категорично відмовилася нас пускати, посилаючись на те, що їй керівництво заборонило приймати дітей без оплати за харчування", - розповіла вона.

Розлючена мати викликала поліцію, пояснивши ситуацію, що прийшли після хвороби і отримали квитанцію, а сума заборгованості склала 19,78 копійок.

"Завідувачки на місці не було, тому вихователь покликала відповідальних, я їм кажу, що поліцію викликала, оскільки ви порушуєте мої права. Вони подивилися суму квитанції та впустили дитину. Поліція приїхала, відповідальні знову зайшли в групу. Спасибі поліції, що допомогли в цій ситуації! Можу вам сказати, що нещодавно писала запит на цей садок, з багатьох питань, так ось, у мене є здогадки, що вони хотіли мене приструнити", - зазначила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в харківській школі ученицю публічно принизили через те, що її батьки відмовляються брати участь у поборах. Дитині не дали піти додому, змусили бути присутньою на "святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого. Пізніше стало відомо, що вчителька цього класу написала заяву про звільнення.