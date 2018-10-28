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''Забивали до смерті'': у Рівному діти зчепилися в жорстокій бійці

6.1тЧитати матеріал російською

У Рівному серед білого дня дівчатка-підлітки влаштували бійку, яку їх подруги знімали на відео.

Частину жорсткого інциденту опублікувала в своєму Facebook Оля Константинова. За словами дівчини, бійка сталася біля "Хіміка".

"Зграя дівчат знімала відео, як дві дівчини билися між собою! Я підбігла розняти їх, адже неодноразово під час такого забивали до смерті. Я просто в шоці! Не будьте байдужими, все це робиться заради слави і лайків. Можливо, хтось впізнає своїх дітей!", - прокоментував ролик дівчина.

При цьому Ольга підкреслила, що викликати поліцію у тій ситуації у неї просто не було можливості.

Як писав OBOZREVATEL, у новорічну ніч на Київщині група підлітків по-звірячому побила хлопця.

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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:"Пiсля огидной "революцiї" на майданi уся країна перетворилась на гидотне смитя.."
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