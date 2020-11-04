Забиту пацієнтами з COVID-19 лікарню на Закарпатті показали на відео

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака в Ужгороді під зав'язку забита пацієнтами з коронавірусом.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Перший кабельний", який зняли всередині відділення для хворих на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака. кадр відео

Нині в лікарні зайнято всі 85 ліжок, розповіла завідувачка COVID-центру лікарні Оксана Цімбота. За її словами, як тільки виписуються пацієнти, їх місце відразу ж займають інші.

"Більш легких ми тримаємо в амбулаторному режимі, але вони вимагають поступової госпіталізації", – зазначила Цімбота.

У лікарні не вистачає лікарів для лікування пацієнтів із коронавірусом. кадр відео

Вона також додала, що лікарі дуже стомлені і в лікарні не вистачає рук для лікування людей.

Зі свого боку, директор лікарні Юрій Яцина вважає, що ситуацію можна розв'язати шляхом введення тотального карантину.

"Якщо ми введемо жорсткий карантин на два тижні, усі перехворіють і отримають імунітет. Гратися з карантином не можна", – сказав він.

Одна з пацієнтів лікарні закликала жителів міста не виходити з дому без потреби, а також не відвідувати кафе та ресторани.

Пацієнти з коронавірусом у лікарні. кадр відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 4 листопада в Україні офіційно було підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії. Від COVID-19 у країні померла вже 7731 людина (+199 за добу), а 176 404 пацієнти (+7 536 за добу) повністю побороли хворобу.