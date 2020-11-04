Забиту пацієнтами з COVID-19 лікарню на Закарпатті показали на відео

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака в Ужгороді під зав'язку забита пацієнтами з коронавірусом.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Перший кабельний", який зняли всередині відділення для хворих на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зараз в лікарні зайняті всі 85 ліжок, розповіла завідувачка COVID-центром лікарні Оксана Цімбота. За її словами, як тільки виписуються пацієнти, їх місце відразу ж займають інші.

"Більш легких ми тримаємо в амбулаторному режимі, але вони вимагають поступової госпіталізації", – зазначила Цімбота.

Вона також додала, що лікарі дуже стомлені і в лікарні не вистачає рук для лікування людей.

Зі свого боку директор лікарні Юрій Яцина вважає, що ситуацію можна вирішити шляхом введення тотального карантину.

"Якщо ми введемо жорсткий карантин на два тижні, все перехворіють і отримають імунітет. Гратися з карантином не можна", – сказав він.

Одна з пацієнток лікарні закликала жителів міста не виходити з дому без необхідності, а також не відвідувати кафе та ресторани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 4 листопада в Україні офіційно було підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9524 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії. Від COVID-19 в країні померла вже 7731 людина (+199 за добу), а 176 404 пацієнта (+7 536 за добу) повністю побороли хворобу.