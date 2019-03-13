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"Забирайтеся нафіг!" Соколова жорстко звернулася до росіян

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Українська журналістка Яніна Соколова пояснила, що потрібно зробити росіянам, щоб українці знову їм повірили.

"Забратися нафіг зі Сходу, забратися нафіг з Криму. І попросити вибачення за ті десятки тисяч смертей, що сталися з людьми моєї країни. Попросити вибачення, покаятися і зробити все можливе, щоб це ніколи не повторилося. І не крутите зараз носом, і не говорите, що це в руках тільки Кремля. Якби мільйони людей, а Росія багатомільйонна країна, вийшли б і висловили свій протест, результат би був", —сказала Соколова під час прямого ефіру.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот

Вона додала, що Україна - яскравий приклад того, як можна виступити проти влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента в Україні.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Идите найух бандеры.
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