"Вони зрадники!" В Україні заговорили про конфіскацію майна жителів Донбасу. Розгорівся скандал

У Верховній Раді пропонують кардинальне рішення через видачу російських паспортів на Донбасі. Йдеться про конфіскацію майна тих українців, які добровільно набули громадянство країни-агресора.

Як будуть визначати "зрадників" і чи законна така конфіскація — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У парламенті зареєстрували проект закону, який передбачає конфіскацію всього майна у жителів Луганської та Донецької областей;

Забирати будуть через суд. І торкнеться це тих, хто добровільно отримав російське громадянство й відмовився від українського;

Все їхнє нерухоме майно передадуть на баланс органів місцевого самоврядування, рухоме — на баланс держави;

У профільному комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин жорстко розкритикували автора ідеї нардепа Олега Мусія.

Майно заберуть через суд

У парламенті зареєстрований проект закону №10363, авторства народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Олега Мусія. Він вводить поняття "цивільної конфіскації".

Суть його в тому, що українець, який проживає на території тимчасово окупованого Донбасу, в разі добровільного отримання російського паспорта визнається "зрадником". Його майно конфіскується на рахунок держави чи органів місцевого самоврядування.

Рішення ухвалює суд. Саме він визначить — добровільно людина отримала громадянство чи ні.

"У людей, які були громадянами України, відмовилися від нього, і отримали російський паспорт — все майно, яке у них є, конфіскується на користь держави або органів місцевого самоврядування. Рухоме майно відходить державі, нерухоме — у власність місцевих рад..." — прокоментував OBOZREVATEL автор проекту закону Мусій.

Паспорти Росії

Правда, як визначити, українець став росіянином з своїй волі чи під дулом автомата — невідомо.

"Це проблема людини, під дулом якого автомата вона отримала цей паспорт. Вважаю, це стане джерелом поповнення грошей на допомогу переселенцям, які залишилися вірними Україні. Це не порушення Конституції, не думаю. Громадянська конфіскація — це та норма, яка аргументує такий крок. Але все вирішуватиме суд", — підкреслив народний депутат.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект "забезпечує національні інтереси й безпеку державних кордонів України". Нагадаємо, що рішення про видачу російських паспортів на непідконтрольних районах Донбасу ухвалив президент РФ Володимир Путін. Указ був підписаний через декілька днів після другого туру президентських виборів в Україні.

Олег Мусій

Це законно?

Дійсно, поданий народним депутатом проект закону викликає багато юридичних питань. Різко розкритикували законопроект у комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За словами народного депутата від БПП Ірини Суслової, проект порушує базове конституційне право на недоторканність приватної власності.

"Конфіскація майна може відбуватися за рішенням суду, але тільки в результаті протиправного діяння (особливо тяжких злочинів, злочинів проти основ національної безпеки), як додаткове покарання у кримінальному провадженні або коли ми говоримо про відшкодування шкоди за рахунок майна", — пояснила OBOZREVATEL Суслова.

Вона зазначила, що в цьому випадку Мусій пропонує конфісковувати майно за те, що дозволено законодавством України.

"Нагадаю: Конституція не передбачає позбавлення громадянства України у випадку набуття громадянства іншої держави. Зокрема не передбачає і таких санкцій як конфіскація майна", — каже Суслова.

Водночас автор законопроекту пропонує свої новації поширити тільки на окремі райони Луганської та Донецької областей. Всім іншим, хто отримав громадянство РФ, але живе в інших регіонах (навіть підконтрольних районах Донбасу), нічого не загрожуватиме.

"Це дискримінаційна норма, яка демонструє відсутність будь-якої логіки в цьому законопроекті. Також незрозуміло як автор ініціативи пропонує конфісковувати нерухоме й рухоме майно на непідконтрольній Україні території. Його пропозиція робити це у встановленому Кабміном порядку не враховує, що уряд не може нікого уповноважити на конфіскацію, адже такі норми відсутні в законодавстві.

Тобто законопроект №10363 ґрунтується не на Конституції чи законах держави, а винятково на бажанні помститися й покарати людей, які живуть в окупації. Шкода, що народні депутати України так ганебно ставляться до власних громадян", — підсумувала народний депутат Суслова.

У Верховній Раді не всі раді проекту Мусія

Аналогічної думки і багато інших колег нардепа в парламенті. За словами позафракційного народного депутата Борислава Берези, ідея Мусія перебуває поза правовим полем.

Дивіться відео за темою:

Гостро критикують ініціативу й у Facebook. Наприклад, журналіст Сергій Гармаш вважає, що "страшилка" Олега Мусія лише посилить і без того напружені взаємини з жителями окупованих ОРДЛО. З ними потрібно працювати комплексно. І, на його думку, бажання отримати паспорт іншої країни є не тільки у жителів Донбасу.

"Потрібно дивитися в корінь: чому люди отримують другі паспорти? Які мотиви рухають ними? Мотиви Росії, Угорщини, Румунії, Польщі тощо — зрозумілі, а навіщо це нашим людям? І, виходячи з розуміння цих мотивів, потрібно зробити так, щоб видача і отримання подвійного громадянства не мали сенсу для тих, хто їх роздає та отримує. Якщо інтерес Росії полягає в інтеграції "своїх громадян" у нашу політичну систему і вплив через них на політику України, то потрібно ухвалювати закон про обмеження осіб, які мають друге громадянство в політичних правах.

Я маю на увазі можливість роботи в державних структурах, можливість бути обраним до органів влади. Хочеш отримувати російську пенсію — отримуй, але ні депутатом, ні чиновником, ні суддею, ні поліцейським ти не станеш. Певно, в такому випадку, потрібно обмежити і можливість голосування на місцевих і всеукраїнських виборах. Тоді в тій же Росії просто не буде політичного сенсу займатися видачею своїх паспортів", — написав він у Facebook.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!