"Заберемо Москву!" Соколова яскраво затролила окупантів Криму

Українська журналістка Яніна Соколова кумедно постібалася над російськими окупантами Криму і озвучила жартівливий план деокупації півострову за допомогою крейсера "Москва".

Яскравий тролінг агресору вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою", аналізуючи новину про плани окупантів утилізувати український підводний човен "Запоріжжя" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Російські військові у Криму вирішили утилізувати наш підводний військовий човен "Запоріжжя". Ну, той, який вони сп*здили у нас під час анексії півострову. На утилізацію оголосили тендер – вартість процедури 200 млн рублів. А говорили, що наш човен небоєздатний. Навіть у такому стані він завдав пробоїну ворожому бюджету", – підколола телеведуча росіян.

Потім вона запропонувала Україні використовувати цю тактику і далі, продовжуючи не тільки розвалювати економіку Росії, але і наближаючи повернення своєї території.

"Я пропоную нам йти далі: податися на цей тендер, виграти його, забрати 200 мільйонів, на 200 мільйонів купити рису і засипати його в підводний човен, попередньо зробивши отвір в корпусі. Рис від води набрякне, і підводний човен "Запоріжжя" роздується до атомохода. Щоб утилізувати атомохід, вже потрібен мільярд", – сміється Соколова.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Ми подаємося на тендер, виграємо мільярд, даємо хабар адміралу Чорноморського флоту Ігорю Осипову і забираємо крейсер "Москва". Підпливаємо на "Москві" до Севастополя і у величезний гучномовець кажемо: "Жителі Севастополя і Криму, наказую вам повернутися в Україну!". А, як відомо, що скаже Москва, так кримчани на "референдумі" й проголосують", – із сарказмом додала журналістка, у властивій їй манері засудивши захоплення українського півострова російськими окупантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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