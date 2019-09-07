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8 вересня • оновлено в 11:01
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/ Суспільство

"Заберемо Москву!" Соколова яскраво затролила окупантів Криму

10.2т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова кумедно постібалася над російськими окупантами Криму і озвучила жартівливий план деокупації півострову за допомогою крейсера "Москва".

Яскравий тролінг агресору вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою", аналізуючи новину про плани окупантів утилізувати український підводний човен "Запоріжжя" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Російські військові у Криму вирішили утилізувати наш підводний військовий човен "Запоріжжя". Ну, той, який вони сп*здили у нас під час анексії півострову. На утилізацію оголосили тендер – вартість процедури 200 млн рублів. А говорили, що наш човен небоєздатний. Навіть у такому стані він завдав пробоїну ворожому бюджету", – підколола телеведуча росіян.

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Потім вона запропонувала Україні використовувати цю тактику і далі, продовжуючи не тільки розвалювати економіку Росії, але і наближаючи повернення своєї території.

"Я пропоную нам йти далі: податися на цей тендер, виграти його, забрати 200 мільйонів, на 200 мільйонів купити рису і засипати його в підводний човен, попередньо зробивши отвір в корпусі. Рис від води набрякне, і підводний човен "Запоріжжя" роздується до атомохода. Щоб утилізувати атомохід, вже потрібен мільярд", – сміється Соколова.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Ми подаємося на тендер, виграємо мільярд, даємо хабар адміралу Чорноморського флоту Ігорю Осипову і забираємо крейсер "Москва". Підпливаємо на "Москві" до Севастополя і у величезний гучномовець кажемо: "Жителі Севастополя і Криму, наказую вам повернутися в Україну!". А, як відомо, що скаже Москва, так кримчани на "референдумі" й проголосують", – із сарказмом додала журналістка, у властивій їй манері засудивши захоплення українського півострова російськими окупантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Рекламировать данную дуру - обозовцы вы в первую очередь унижаете самих себя.Хотя что такое репутация для Обозовцев?
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
ЭТО истинное лицо Украины - тупая, маргинальная шалава с примитивным тюремным лексиконом.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Да нафиг что-то делать со старушкой "Москвой", итак тихо на иголки порежут,слишком дорого модернизировать, да и нафиг оно не нужно в черноморской луже, а уж о средиземноморье москалям вообще лучше забыть, никто не позволит иванам на балалайке там тренькать. Мечту о черноморских проливах самое время повесить на гвоздик в гальюне.
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