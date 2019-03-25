"Заберемо Бєлгород, Ростов, Кубань": екс-доброволець АТО заговорив про розпад Росії

Росія неодмінно розвалиться як держава після падіння режиму Володимира Путіна. Після цього Україна поверне собі не тільки окуповані Крим і Донбас, але кілька міст, які зараз належать країні-агресору.

Про це заявив колишній командир розвідувальної роти полку "Азов" Сергій "Боцман" Коротких в ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я прогнозую, що режим Путіна впаде. Він старий чоловік, він рано чи пізно повинен померти. Медведєв слабкий. Як показав досвід його правління, він не зможе правити так, як править Путін. Я впевнений в тому, що це викличе розпад держави, і відкриється вікно можливостей в тому числі для створення великої Київської Русі. Я сподіваюся крім Криму та Донбасу забрати Білгород, Ростов, Тамань, Кубань", — сказав екс-доброволець АТО.

Коротких додав, що на цей процес вплине те, що у Путіна немає сильного наступника. Крім того, ситуацію посилить величезна кількість конфліктів всередині самої Росії.

Сергій Коротких Скріншот відео

"Вона розвалиться ще з тієї простої причини, що люди, які накрали там грошей, не хочуть жити, закрившись всередині Росії. Невдоволення еліт там всередині — це ще один фактор, який призведе до розвалу Росії. Демографічний фактор, фактор Північного Кавказу, фактор наростання ісламізму, фактор невдоволення тих, хто знаходиться за Уралом, — так звані Новосибські республіки і все інше, про що говорили у 2000-х роках, потім прибили. Але, тим не менше, ці настрої нікуди не поділися", — говорить він.

Падіння Росії miufa.ru

Підсумовуючи, Коротких висловив упевненість в тому, що розвалу Росії не зможе зашкодити її опозиція. Вона, на його думку, є занадто розрізненою, беззубою, кастрованою, а тому ні на що не впливає. Крім усього, ідеї Путіна не зможуть підтримувати Росію на плаву довгий час, адже вони вже давно застаріли.

"У нього — євразійські ідеї Дугіна, які важко читаються і незрозумілі. Я вважаю, що всі ці скріпи, Русь лукошна і все, що з цим пов'язано, — ХХІ століття, все повинно бути по-іншому", — резюмував колишній азовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію і візьме Москву, а не тільки поверне свої окуповані території.

Також націоналіст заявив, що Україні потрібно влаштувати в Росії нові "смутні часи". Він порадив повторити досвід XVII століття, коли українцям вдалося здолати Москву.

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