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"За*бали вояки!" У Києві маршрутник образив ветерана АТО: в мережі скандал

7.4т Читати матеріал російською

У Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причину.

Про це у Facebook розповів колишній військовий Сергій Вікарчук, зазначивши, що інцидент трапився на маршруті №742.

"Розшукую керівництво перевізників 742-го маршруту. Час 14:40. "Академмістечко" зупинка. Я показав лише посвідчення учасника бойових дій. Чекаю вибачень від перевізника і водія за "вояку або служаку" і "за*бали або за*бись". На питання, які проблеми – "мороз", на вимогу взяти гроші теж відмовився", – розповів Вікарчук.

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Ветеран додав, що його цікавить публічне вибачення.

"А потім я напишу всюди і буду до упору тиснути таких", – додав Вікарчук.

Маршрутка №742

Маршрутка №742

Facebook

Сергій Вікарчук

Сергій Вікарчук

Facebook

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
водій маршрутки маршрутка АТО боєць АТО
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Обычные люди прекрасно понимают, кто такие АТОшники. АТОшник - представитель ВСУ или другого добровольного бандформирования, участвовавший в военных операциях против собственного народа проживающего на Донбассе сопровождающиеся убийствами граждан Украины, завладения их собственностью, а также насильственным отъёмом недвижимости.
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Питон Каа
Питон Каа
Не уважают украинцы мародеров и убийц из АТО - ООС. То ли еще будет.
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филипп филипыч
филипп филипыч
водитель патриот. ему не нравиться что этот атошник поехал мочить украинцев еще и за деньги. вот и реакция
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