"За*бали вояки!" У Києві маршрутник образив ветерана АТО: в мережі скандал

У Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причину.

Про це у Facebook розповів колишній військовий Сергій Вікарчук, зазначивши, що інцидент трапився на маршруті №742.

"Розшукую керівництво перевізників 742-го маршруту. Час 14:40. "Академмістечко" зупинка. Я показав лише посвідчення учасника бойових дій. Чекаю вибачень від перевізника і водія за "вояку або служаку" і "за*бали або за*бись". На питання, які проблеми – "мороз", на вимогу взяти гроші теж відмовився", – розповів Вікарчук.

Ветеран додав, що його цікавить публічне вибачення.

"А потім я напишу всюди і буду до упору тиснути таких", – додав Вікарчук.

Маршрутка №742 Facebook

Сергій Вікарчук Facebook

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