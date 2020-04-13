За житло брали доларами і насміхалися: українців розлютила обсервация в Ворзелі

Українці, які 10 квітня прилетіли з ОАЕ і були розміщені на обов'язкову обсервацію в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області, поскаржилися на погані умови проживання.

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Дмитро Алексєєв і Ксенія Свериденко, які працювали в ОАЕ, а зараз знаходяться на обсервації в Ворзелі, розповіли "ТСН", що вартість проживання і харчування значно завищена і не відповідає якості та умовам.

Санаторій "Україна" у Ворзелі facebook.com/pavlovskynews

"У людей просто не було грошей, або були тільки в іноземній валюті, і директор санаторію брала гроші в доларах і євро. Квитанції або чеки про оплату, звичайно, нам ніхто не надав. У мене особисто було в кишені 100 доларів, які я віддав директору і ще залишився винен 9 доларів, оскільки проживання за 14 днів коштує 109 доларів, а харчування окремо ще 280 доларів", – зазначив Дмитро.

Він вважає платну обсервацію незаконною і хоче повернути кошти за проживання.

"В аеропорту в Абу-Дабі вже перед рейсом ми отримали документ, де було зазначено, що обсервация буде платною, і без підпису цього документа ми не потрапимо на рейс. Тому ми підписали і очікували, що ціна буде менша, ніж нам озвучили вже в санаторії", – додала Ксенія.

Дмитро стверджує, що йому вдалося поспілкуватися з представником Київської ОДА, який дійсно підтвердив, що обсервация повинна бути безкоштовною, а платним є тільки харчування. Однак, представник ОДА зазначив, що бюджету на обсервацію у них немає і гроші їм на це ніхто не виділяв.

"Враження, що на нас просто хочуть нажитися, бо ціни дуже завищені. Харчування тут окрема тема: в день коштує 300 гривень, але порції дуже маленькі, якість погана. Персонал санаторію непривітний і насміхається над нами, що нібито гроші на ОАЕ були, а тепер на проживання немає. Директор заявила, що якщо коштів немає, "йдіть на вулицю, йдіть на нари". Це її слова, я просто цитую", – поскаржилася Ксенія.

За словами Дмитра, в кімнаті було дуже холодно, опалення і гарячої води не було. Однак зараз ситуація трохи покращилася.

Як писав OBOZREVATEL, евакуйовані з ОАЕ українці прилетіли в аеропорт "Бориспіль" 10 квітня. Всього на обсервацію в Ворзелі помістили 113 осіб.

Одна з обсервованих українок записала відео, в якому поскаржилася, що в санаторії дуже холодно. Як стверджує вона, передавати будь-які продукти або речі ззовні заборонено.

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