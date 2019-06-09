"За Януковича було краще!" В партію Зеленського потрапив затятий противник Майдану

Блогер Макс Бужанський, який балотується в Верховну Раду за мажоритарним округом від партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", відкрито виступав проти Революції Гідності і підтримував диктаторів СРСР.

Підтверджуючі скріншоти зі сторінки блогера в соцмережах опублікував український політтехнолог Олексій Голобуцький. "Ось такий кандидат. Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?" – зіронізував він. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Бужанський не раз виступав із критикою подій на Майдані в 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України".

Макс Бужанський БезЦензор

Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Президента-втікача Віктора Януковича блогер називав законно обраним і заявляв, що за його президентства українцям жилося краще. Особливу увагу Бужанський приділяв також радянській тематиці.

"Із його ж власних цитат: Принциповий противник Майдану. Щиро ностальгує за СРСР. Послідовний і принциповий виборець регіоналів. Визнає військовий геній Жукова. Співчуває Сталіну. Упевнений, що мова – це метод красти", – навів приклади Голобуцький.

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Відзначимо, Бужанський балотуватиметься в парламент за мажоритарним округом №25 м. Дніпра.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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