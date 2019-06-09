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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

"За Януковича було краще!" В партію Зеленського потрапив затятий противник Майдану

5.2тЧитати матеріал російською

Блогер Макс Бужанський, який балотується в Верховну Раду за мажоритарним округом від партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", відкрито виступав проти Революції Гідності і підтримував диктаторів СРСР.

Підтверджуючі скріншоти зі сторінки блогера в соцмережах опублікував український політтехнолог Олексій Голобуцький. "Ось такий кандидат. Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?" – зіронізував він. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Бужанський не раз виступав із критикою подій на Майдані в 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України".

Новини
Мажоритарка від "Слуги народу": хто піде, куди і скільки

Макс Бужанський

Макс Бужанський

БезЦензор

Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Президента-втікача Віктора Януковича блогер називав законно обраним і заявляв, що за його президентства українцям жилося краще. Особливу увагу Бужанський приділяв також радянській тематиці.

"Із його ж власних цитат: Принциповий противник Майдану. Щиро ностальгує за СРСР. Послідовний і принциповий виборець регіоналів. Визнає військовий геній Жукова. Співчуває Сталіну. Упевнений, що мова – це метод красти", – навів приклади Голобуцький.

"За Януковича було краще!" В партію Зеленського потрапив затятий противник Майдану

Скріншот

Відзначимо, Бужанський балотуватиметься в парламент за мажоритарним округом №25 м. Дніпра.

"За Януковича було краще!" В партію Зеленського потрапив затятий противник Майдану

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийОлексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПартія "Слуга народу"
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Порохоботы, готовьте свое очко, иметь вас будут, цинично.)))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Грушенко Владимир, говоришь,как путинопоклонник.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
кто то же должен Паpубия на люстpе повесить...
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Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Хто хоч раз бачив і чув «Народ проти» на канілі ЗІК, той знає що це українофоб, рідкісна тварюка яка жере (порядні люди їдять) український хліб і гидить все українське і всі жосягнення України. Як тільки їх наша земля витримує?!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Грушецька Варвара, Лексей Голожопский он такой, в огне не горит и в воде не тонет.
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