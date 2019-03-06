"За всіма статтями фашистка!" Соколова розповіла про свої поїздки в Росію

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що не буває в Росії, тому що "фашистка".

Так вона відповіла на питання глядача про поїздки в країну-агресор.

"Я не буваю в Росії і не хочу. Але я ж там за всіма статтями фашистка, а фашистам же в Росії не місце. Крім того, я в "Народному трибуналі" у псевдо наших квазіреспубліках. Крім того, я занесена в усі чорні списки нев'їзних тощо. Ну, фашистка! Зараз ось сидите і витрачаєте час на фашистку, як вам не соромно!" - зіронізувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розкрила секрет "миролюбної" Росії.

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