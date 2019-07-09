"За Україну убиватимуть!" Цимбалюк зробив жорстке попередження росіянам

Російським окупантам ніколи не варто забувати про те, що українці готові до їхнього знищення при захисті своєї землі.

Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Так він прокоментував свою появу на пресконференції президента Росії Володимира Путіна у світшоті з написом "УКРОП" у 2014 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"УКРОП — це український опір. І станом на кінець 2014 року мені просто хотілося передати меседж, який витав в українському суспільстві: товариші росіяни, якщо ви думаєте, що, відправивши Україну в нокдаун у Криму, ви позбавите нас країни, то ви помиляєтеся. За Україну убиватимуть. Звучить жорстко, але це правда. І скільки б тут не ховали втрати російської армії на Донбасі, але вони ж є", — пояснив свій сміливий вчинок він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Цимбалюк додав, що про загибель росіян на Донбасі знають не тільки українці та американці, але й самі громадяни країни-агресора. Переконати їх у цьому не можуть навіть брехливі слова Путіна про "їх там немає" і "вони поїхали за велінням совісті".

"Їм із цим жити. Родичам загиблих із цим жити. Можливо, вони і зараз запитують, за що загинули їхні чоловіки та діти. За що загинув мій друг дитинства з мого двору Ваня, я знаю — він загинув за мене, за мою Батьківщину, за Україну. До речі, він ніколи не розмовляв українською мовою. А за що ці? Хтось міркував над цим питанням колись? Чи російському суспільству взагалі не властиві людські якості? Чи тут усі захоплені "вставанням із колін"? Ну, нехай живуть із цим самі", — емоційно звернувся до загарбників Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк поставив на місце російського сенатора Франца Клінцевича. Той стверджував, що Україна нібито не зможе протистояти Росії у війні. Однак українець запевнив одіозного політика в тому, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

Нагадаємо, журналіст поділився сильною історією про свого друга дитинства, який був етнічним росіянином, але загинув, захищаючи незалежність України на Донбасі. Івана убили біля Донецького аеропорту у 2014 році. Його ідентифікували за аналізом ДНК у 2015-му.

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