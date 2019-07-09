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"За Україну убиватимуть!" Цимбалюк зробив жорстке попередження росіянам

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Російським окупантам ніколи не варто забувати про те, що українці готові до їхнього знищення при захисті своєї землі.

Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Так він прокоментував свою появу на пресконференції президента Росії Володимира Путіна у світшоті з написом "УКРОП" у 2014 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"УКРОП — це український опір. І станом на кінець 2014 року мені просто хотілося передати меседж, який витав в українському суспільстві: товариші росіяни, якщо ви думаєте, що, відправивши Україну в нокдаун у Криму, ви позбавите нас країни, то ви помиляєтеся. За Україну убиватимуть. Звучить жорстко, але це правда. І скільки б тут не ховали втрати російської армії на Донбасі, але вони ж є", — пояснив свій сміливий вчинок він.

Новини
"Путін ніколи не переможе!" Цимбалюк підірвав росТБ потужною промовою

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Цимбалюк додав, що про загибель росіян на Донбасі знають не тільки українці та американці, але й самі громадяни країни-агресора. Переконати їх у цьому не можуть навіть брехливі слова Путіна про "їх там немає" і "вони поїхали за велінням совісті".

"Їм із цим жити. Родичам загиблих із цим жити. Можливо, вони і зараз запитують, за що загинули їхні чоловіки та діти. За що загинув мій друг дитинства з мого двору Ваня, я знаю — він загинув за мене, за мою Батьківщину, за Україну. До речі, він ніколи не розмовляв українською мовою. А за що ці? Хтось міркував над цим питанням колись? Чи російському суспільству взагалі не властиві людські якості? Чи тут усі захоплені "вставанням із колін"? Ну, нехай живуть із цим самі", — емоційно звернувся до загарбників Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк поставив на місце російського сенатора Франца Клінцевича. Той стверджував, що Україна нібито не зможе протистояти Росії у війні. Однак українець запевнив одіозного політика в тому, що будь-який росіянин, який прийде в Україну зі зброєю, буде ліквідований.

Нагадаємо, журналіст поділився сильною історією про свого друга дитинства, який був етнічним росіянином, але загинув, захищаючи незалежність України на Донбасі. Івана убили біля Донецького аеропорту у 2014 році. Його ідентифікували за аналізом ДНК у 2015-му.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
лопоухий алкаш,а Чего ж Штирлиц тока дончан и луганчан в потерях ЛДНР показывает?Убиватель сраный.
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Родионов Александр
Родионов Александр
Рома заскорузлый рагуль :-) чтобы показать приклад щирого и жирного рагуля- всегда отсылаю поглядеть на Цымбалюка- харя не отягощенная интеллектом только что оторвавшегося от уборки за тварынами працивника свинофермы :-) помнится Мотя Гiвночешский что-то там вещал про партизанскую войну с Крымским мостом- диванне аника-воинство :-))))
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Mega Death
Mega Death
99% россиян воспринимают происходящее на Украине, как шоу. Им глубоко накакать на будущее Украины. Чем там больше проблем и противоречий , тем веселее.
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