"За українську мову - в карцер!" Розкрито жахи в тюрмах окупованого Криму

Після анексії Криму Яна Поплавська стала єдиною ув'язненою, яка попросила про переведення до в'язниці на материкову Україну.

В інтерв'ю "Крим-Реалії" дівчина розкрила моторошне ставлення тюремників до всього українського.

"Мене тоді вмовляли. Спочатку по-хорошому, потім по-поганому намагалися. Білих ворон же ніхто не любить. Правильно? А я - єдина жінка, яка відмовилася від російського громадянства", - розповіла вона.

Після аннексії Криму ця дівчина не захотіла "сидіти" за російськими законами.

"Я не з тих людей, які можуть зрадити", - пояснила вона.

Вона розповіла, що відразу після так званого "референдуму" в 2014-му році оперативний працівник питав у всіх ув'язнених, де вони хочуть продовжувати відбувати покарання. Вона зазначила, що виявилася єдиною, хто попросив про переведення на материкову Україну. За її словами, зробити вибір було неважко.

"Деякі поміняли думку про мене і навпаки почали ставитися з повагою, тому що я не зрадила свою державу. Плюс я тут народилася, виросла і мені дуже подобається Україна", - розповіла Оксана.

За її словами, після анексії тюремники змінили ставлення до всього українського.

"Після "референдуму" ув'язненим забороняли читати, бачити, чути українську мову. Якщо ти починаєш говорити українською тобі відразу ж роблять порушення або садять в карцер", - пояснила вона.

Яну засудили за співучасть у вбивстві і квартирних махінаціях. Свою вину вона визнає лише частково.

"Коли у нас з чоловіком були невеликі розбіжності я познайомилася по інтернету (як потім вже виявилося) з організатором злочинної групи. Я була його дівчиною. Я брала участь в одному епізоді - переклеїла в паспорті фотографію. Господиню квартири, фотку якої я переклеїла, вони ненавмисно її вбили. Через це у мене 115 стаття (Умисне вбивство. - Ред.), хоча мене там не було і я не знала", - зізналася дівчина.

На материку Яна знову вийшла заміж. На волі на неї чекають двоє дітей. Вперше за сім років вона побачила їх на зустрічі в колонії.

"Я не з ті людей, які можуть зрадити. Я - єдина жінка, яка відмовилася від російського громадянства".



Після аннескіі Криму ця дівчина не захотіла "сидіти" за російськими законами. Ось її історія ⤵ pic.twitter.com/kyiz6LWdaj - Крим. Реалії (@krymrealii) 19 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що військові окупанти жорстоко б'ють жителів анексованого Криму.