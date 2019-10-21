"За України такого не було!" У Криму "понаїхалий" жорстоко побив пропагандиста

В окупованому Сімферополі журналіст одного з пропагандистських телеканалів Микола Уваров отримав перелом щелепи під час сварки з "понаїхалим" чеченцем, який на мотоциклі ледь не збив його.

Розлючений байкер зі словами "Ти дорогу купив?" вдарив кореспондента нібито за те, що той звинуватив його у неправильній їзді. Роликом моменту бійки, із посиланням на відповідний канал "Крим 24", поділився у Twitter блогер "Кримський бандерівець". "За України такого не було!" – саркастично зазначив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними ж телеканалу, інцидент трапився на одній із пішохідних вулиць у центрі міста. Їхній працівник зробив зауваження мотоциклісту за те, що той мало не наїхав на літнього чоловіка з маленькою дитиною.

У Криму жорстоко побили пропагандиста Скріншот із відео

"Повторне зауваження Уваров зробив, коли байкер їхав назад. На відео з сюжету телеканалу відображено, як після цього мотолюбитель підійшов до журналіста і завдав удару кулаком у щелепу. В Уварова потекла кров із носа і виступили синці. Лікарі діагностували у потерпілого перелом виличної дуги", – йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал "Підйом", із посиланням на місцеве управління МВС Росії, поспішив додати, що нападник – уродженець Чеченської Республіки. За даними їхніх джерел, "група байкерів із Чечні часто збирається у центрі пішохідної зони, її учасники озброєні гумовими кийками й поводяться агресивно, але правоохоронці не звертають на них уваги".

В Симферополе пропагандон телеканала "Крым 24" Николай Уваров получил перелом челюсти после перепалки с понаехавшим чеченцем,который на мотоцикле едва не сбил пропагандона. Вата воет, что при Украине такого не было https://t.co/dzVZuj3d5j . Гляньте видео > https://t.co/QzAtzhv8uI pic.twitter.com/yeweF23gxj — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 21 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео зі знущаннями з російських пропагандистів, які влаштували в анексованому Криму, щоб підготувати їх до роботи у "гарячих точках". На кадрах видно, що люди у військовій формі вдягли на голови журналістів мішки та змусили проходити різні випробування, паралельно б'ючи їх.

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