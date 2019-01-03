''За України так не було!'' У Керчі забили на сполох через "принади" життя в окупації

Жителі тимчасово окупованої Росією Керчі поскаржилися на сміттєвий колапс у місті і заявили, що за української влади такого свавілля ніколи не було.

Про це свідчить листування на одному з міських форумів, яке опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер КРИМський бандерівець.

Сміття Wikimedia Commons

"Скажіть мені, будь ласка, чому у нас в місті така убогість, купи сміття бруд усюди і все таке понуре?", "Мені соромно за Керч!" — обурюються містяни.

Крім того, занепад у місті й на всьому Кримському півострові підтвердили й росіяни, які переїхали туди жити. "Не турбуйтеся, у Криму, де б я не бувала, усюди брудно", — відповіла у на форумі росіянка, яка переїхала на анексовану територію із Ханти-Мансійська.

Після цього деякі користувачі почали скаржитися на те, що така катастрофічна ситуація із вивозом сміття із курортного міста виникла саме після захоплення Росією, адже, коли Крим був українським, подібних питань навіть не виникало.

"Принаймні завжди було чисто, завжди прибирали і не було такого, що по два тижні сміття не вивозять", — згадують жителі Керчі.

КРИМський бандерівець із сарказмом відреагував на скарги колишніх прихильників "русского міра" і нагадав їм, що саме це зробило Крим тим, на що він перетворився зараз.

Керч Wikimedia Commons

"Крим. Окупованій Керчі терміново потрібен блекаут, щоб хоч якось приховати сумні реалії. Ольгинець намагався з'ясувати, чи було так само до окупації. Йому відповіли, що такого жаху не було. Понаїхавша порадили не турбуватися, адже так по всьому Криму, але причину жаху не знає", — написав він.

Крим.Оккупірованной Керчі терміново потрібен блекаут, щоб хоч якось приховати сумні реалії. Ольгінец намагався з'ясувати, чи було так само до окупації. Йому відповіли, що такого жаху не було. Понаїхали порадила не турбуватися, адже так по всьому Криму, але причину жаху не знає pic.twitter.com/qp7ZYAl3l6 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL: