За тиждень продано понад 1000 примірників книги Ольги Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть"

За тиждень після старту продано понад 1000 примірників книги підприємниці Ольги Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть".

Це рідкісний випадок для вітчизняних книг, особливо для бізнес-літератури.

Книгу охоче цитують у медіа та соцмережах, про неї вже встигли поговорити на кількох ділових конференціях, читачі на онлайн-зустрічах з авторкою дякують Гуцал за простоту викладу, відвертість і важливі поради тим, хто взявся розвивати свою справу.

На обкладинці книги авторка обіцяє розповісти "як народити і зростити бізнес, який сподобається вашим онукам". В одному з недавніх інтерв'ю Ольга Гуцал пояснює свій задум: "Я з інженерної сім'ї, батьки привчили мене розкладати все" по полицях", бачити загальну структуру. Мої 30 років в бізнесі допомогли побачити, як зароджуються, встають на ноги і розвиваються наші бізнес-проекти. Я описую, що відбувається на кожному з етапів росту бізнесу, які виклики і помилки нас чекають, які рішення потрібно буде прийняти, які правила встановити або змінити, щоб рухатися далі".

Ось деякі перші відгуки читачів.

Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти: "Книга залишила сильне емоційне враження і не відпускає дотепер. Оля оригінально, сміливо та провокативно описує життєвий шлях бізнесу - від закохування, зачаття і до самої смерті… Я погоджуюсь майже з усім, що описала у книжці Ольга і якби писав власну, то сказав би про теж саме, тільки своїми словами. Раджу всім прочитати нову якісну українську бізнес-книгу".

Софія Опацька, проректорка Українського католицького університету:"Книгу прочитала на одному диханні за вихідні, занотувала для себе: "Коли ми вирушаємо підприємницьким шляхом, то пишаємось, що тепер вільні, й робимо те, що хочемо. Але, насправді, відкриваючи власну справу, ми стаємо ще менш вільними, аніж будь-яка людина, яка працює за наймом. Бізнес — це наше життя і ми не можемо прожити його з перервами на відпочинок".

Владислав Чечоткин, співвласник "Розетки": "Читалося легко. Несподівано для себе знайшов важливі думки в частині про зрілість бізнесу. Буду думати".

Валерий Пекар підприємець, викладач КМБШ: "Книга Ольги Гуцал заповнює неймовірно важливу нішу, адже у нашій країні – країні підприємців першого покоління - є надзвичайна потреба у мудрому й виваженому викладі особистих уроків бізнесу. Мова книги дуже проста. Це не MBA, це життя".

Книга видана українською і російською мовами. Вона отримала персональну відзнаку Львівського BookForum від директорки Українського інституту книги та засновника Форуму видавців Олександри Коваль. Замовлення на неї приймає міні-сайт книги olgagutsal.com і інтернет-магазин kniga.biz.ua

Ольга Гуцал керує компанією "Каміон Оіл", що продає німецькі моторні оливи і технологічні рідини. Вона також засновник інтернет-платформи для онлайн-чекіна Autobooking.com і мережи ювелірних салонів "Абрикос".