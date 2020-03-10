Еротичні танці в Херсонській ОДА в честь 8 Марта обернулися звільненням чиновників.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що вже усунули від виконання обов'язків керівництво управління культури, молоді та спорту ОДА. Зокрема, начальника управління Михайла Лінецького. А кадрові рішення щодо керівництва управління будуть ухвалені до кінця тижня.

"Для кожного з нас це має бути уроком на майбутнє. До роботи потрібно ставитися відповідально", – зазначив Юрій Гусєв.

Танець дівчини призвів до скандалу в Херсонській ОДА

Також OBOZREVATEL Гусєв розповів, що вже звільнив керівника апарату ОДА Володимира Клюцевського. А звільнення заступника голови адміністрації Світлани Чепіги буде погоджувати з Офісом президента. "Такий виступ підходить для нічного клубу, а не для обласної адміністрації", – сказав Гусєв.

Нагадаємо, в Херсонській обласній державній адміністрації відсвяткували 8 Березня еротичними танцями. Чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дівчина у відвертій сукні та подертих капронових колготках.

Лідер групи "Степ" Андрій Череднюк розповів OBOZREVATEL, що співробітники управління ОДА знали в яких костюмах виступатимуть артисти.

Лідер гурту "Степ" Андрій Череднюк Facebook Андрія Череднюка

"Нас запросили виступити безкоштовно, ініціатором було обласне управління культури. На жаль, можливо, хтось не додивився. Тому що співробітники знали, в яких костюмах і як все буде відбуватися. Ми артисти, і ми не ставимо питань, коли нас запрошують", – сказав нам Череднюк.

Він каже, що дуже шкодує, що постраждали люди, які їх запросили – за його словами, вже є рішення про звільнення двох працівників Херсонської ОДА. Артист додає, що на відео знімали не виступ, а тільки танцівницю.

Тиждень тому гурт вітали чиновники ОДА

"Це неправильно. І тут нема з чого насміхатися, концерт пройшов нормально і всім сподобався. Нам подякували. Радше варто звернути увагу, що матеріали з'явилися не в Херсоні, а на сайтах у Києві. І практично через чотири дні. Мені здається, що це добре зрежисоване замовлення", – уточнив Череднюк.

Голова ОДА Юрій Гусєв ще тиждень тому називав гурт легендарним

Показово, що ще тиждень тому Гусєв вітав "Степ" із 25-річчям. У ролику, який розміщений на сайті ОДА, він називає гурт "легендарним". Побажав колективу успіхів, а на завершення з'явився кліп на пісню "Смажений кабанчик".

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