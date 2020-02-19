За стандартами НАТО: в Україні вперше з'явиться взвод військової поліції. Фото з навчань

У Запоріжжі стартувала спеціальна підготовка бійців першого в Україні взводу військової поліції.

Як повідомляє "Радіо Свобода", 22 людини пройшли жорсткий відбір (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

Під час тестування бійці проходили, зокрема, перевірку фізичної та вогневої підготовки, знань англійської.

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

У рамках навчання військовослужбовці вже проходять курс з охорони VIP-персон, вдосконалюють свої навички застосування зброї, метання гранат. Також відпрацьовується стрільба з пістолета та автомата в різних позиціях. Бійців навчають групуватися, щоб мінімізувати шанси ворога влучити під час стрільби з автоматичної зброї.

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

Готуватимуть взвод три місяці за стандартами НАТО. Після цього військовослужбовці мають увійти до складу литовсько-польсько-української бригади, яка братиме участь у міжнародних операціях.

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

Підготовка взводу військової поліції "Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні побудують дві нові військові бази за стандартами НАТО. Також з'являться мобільні військові містечка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!