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''За СРСР!'' В українській електричці розгорівся скандал з ''русскім міром''

5.5тЧитати матеріал російською

У Харківській області невідомі поширювали в електричці листівки, які прославляють СРСР.

Одну з них опублікували в місцевому телеграм-каналі.

Автори публікації пишуть, що листівка була знайдена в електричці на Козачу Лопань. У ній зокрема описуються "деталі" Мюнхенського договору 1938 року. Окремий блок пропагандистської брошури говорить про те, що "український флот на Азовському морі буде знищений за лічені хвилини".

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Російська пропаганда забила гол у власні ворота
''За СРСР!'' В українській електричці розгорівся скандал з ''русскім міром''

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі розкрили фейк про "укропів-нацистів" з Новокузнецька.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
А почему там нет фотки ватного вождя? Он ведь тоже на -ин.
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0
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Тю, кацапы уже не знают что придумать, но все равно всем покуй
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Встревоженные свинорылы, потряхивая сальными хохолками шумно взвыли, увидев, что разумные люди начинают открыто выражать своё мнение. Теперь истеричный рык майдаунов приобретает всё более минорный лад.
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3
2
Попова Ольга
Попова Ольга
Попова Ольга, ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ РОССИЯ СТРАНА РАБОВ И ДУРАКОВ! !
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0
0
Попова Ольга
Попова Ольга
Файбер Моня,
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0
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