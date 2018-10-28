''За СРСР!'' В українській електричці розгорівся скандал з ''русскім міром''

У Харківській області невідомі поширювали в електричці листівки, які прославляють СРСР.
Одну з них опублікували в місцевому телеграм-каналі.
Автори публікації пишуть, що листівка була знайдена в електричці на Козачу Лопань. У ній зокрема описуються "деталі" Мюнхенського договору 1938 року. Окремий блок пропагандистської брошури говорить про те, що "український флот на Азовському морі буде знищений за лічені хвилини".
Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі розкрили фейк про "укропів-нацистів" з Новокузнецька.
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