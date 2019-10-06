Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"За що вмирали наші люди?" В Україні розгорілася хвиля протестів

41.9т Читати матеріал російською

У неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Акції протестів стартували о 12:00 у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. А в Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і навіть п'ятий президент України Петро Порошенко.

Протестувальники в столиці висунули низку вимог до влади України. OBOZREVATEL розбирався, яких:

  • Заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України.

  • Заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

  • Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

  • Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу.

  • Заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

  • Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Петро Порошенко на Майдані

Петро Порошенко на Майдані

Telegram-канал Петра Порошенка

Віче в Києві

Віче в Києві

Віче в Києві

Віче в Києві

Крім того, учасники мітингу продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Вони озвучили владі свої вимоги, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана, і дали дедлайн до 14 жовтня, коли відбудеться нова акція.

Новини
"Йолка для Зе": в Україні масово вийшли проти капітуляції. Фото і відео
Віче у Києві

Віче у Києві

"Громадське"

Віче у Києві

Віче у Києві

"Громадське"

Віче у Києві

Віче у Києві

"Громадське"

Віче у Києві

Віче у Києві

"Громадське"

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Харків'яни виступили проти капітуляції

Харків'яни виступили проти капітуляції

Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Акція "Ні капітуляції" в Харкові

Акція "Ні капітуляції" в Харкові

Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Акція "Ні капітуляції" в Харкові

Акція "Ні капітуляції" в Харкові

Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

"Апостроф"

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

"Апостроф"

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

"Апостроф"

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

"Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Акції протесту в Києві Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
205
Коментарі
110
102
Смішно
130
Цікаво
44
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И пока граница не под контролем всу никаких разведение войск!!!хрен вы нас разведете)))))сначала все войска Путина уходят потом мы берём границу и вообще уберем свои войска кроме границы конечно с передовой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего ныть?эта формула ни к чему не обязывает)))просто зеленскому нужно объявить в миру что его последнее слово вывод войск Путина и взятие границы под контроль а потом выборы и все остальное а по скольку Путин это делать не будет то все)ничего нам делать не нужно дальше))Украина молодцы они хотели мира а Путин агрессор не выводит своих террористов согласно формуле штанмаера))))и все ничего дальше делать не нужно воюем как и воевали,в этой формуле не сказано в каком порядке должно все это делаться))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Половину протестующих не арестовали случайно? За протест на языке "агрессора"?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel