"За що вмирали наші люди?" В Україні розгорілася хвиля протестів

У неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.
Акції протестів стартували о 12:00 у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. А в Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і навіть п'ятий президент України Петро Порошенко.
Протестувальники в столиці висунули низку вимог до влади України. OBOZREVATEL розбирався, яких:
Заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України.
Заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу.
Заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.
Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.
Петро Порошенко на Майдані
Telegram-канал Петра Порошенка
Віче в Києві
Віче в Києві
Крім того, учасники мітингу продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Вони озвучили владі свої вимоги, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана, і дали дедлайн до 14 жовтня, коли відбудеться нова акція.
Віче у Києві
"Громадське"
Віче у Києві
"Громадське"
Віче у Києві
"Громадське"
Віче у Києві
"Громадське"
Мітинг у Харкові
Telegram-канал "Х*йовий Харків"
Харків'яни виступили проти капітуляції
Telegram-канал "Х*йовий Харків"
Акція "Ні капітуляції" в Харкові
Telegram-канал "Х*йовий Харків"
Акція "Ні капітуляції" в Харкові
Telegram-канал "Х*йовий Харків"
Мітинги на Майдані
"Апостроф"
Мітинги на Майдані
"Апостроф"
Мітинги на Майдані
"Апостроф"
Мітинги на Майдані
"Апостроф"
У Києві на Майдані збираються на віче проти "формули Штайнмаєра" pic.twitter.com/lVqC0s34N8— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
РосЗМІ поширили інформацію, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.
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