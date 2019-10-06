"За що вмирали наші люди?" В Україні розгорілася хвиля протестів

У неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Акції протестів стартували о 12:00 у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. А в Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і навіть п'ятий президент України Петро Порошенко.

Протестувальники в столиці висунули низку вимог до влади України. OBOZREVATEL розбирався, яких:

Заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України.

Заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу.

Заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Петро Порошенко на Майдані Telegram-канал Петра Порошенка

Віче в Києві

Віче в Києві

Крім того, учасники мітингу продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Вони озвучили владі свої вимоги, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана, і дали дедлайн до 14 жовтня, коли відбудеться нова акція.

Віче у Києві "Громадське"

Віче у Києві "Громадське"

Віче у Києві "Громадське"

Віче у Києві "Громадське"

Мітинг у Харкові Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Харків'яни виступили проти капітуляції Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Акція "Ні капітуляції" в Харкові Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Акція "Ні капітуляції" в Харкові Telegram-канал "Х*йовий Харків"

Мітинги на Майдані "Апостроф"

Мітинги на Майдані "Апостроф"

Мітинги на Майдані "Апостроф"

Мітинги на Майдані "Апостроф"

У Києві на Майдані збираються на віче проти "формули Штайнмаєра" pic.twitter.com/lVqC0s34N8 — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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