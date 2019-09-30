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1 жовтня • оновлено в 05:41
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"За що нам це?" У мережі рознесли нову ідею Гончарука

9.2т Читати матеріал російською

У Кабінеті міністрів запропонували занадто наукове рішення проблеми легалізації трудової діяльності в Україні, що викликало глузування в мережі.

За недоречний набір слів уряд Олексія Гончарука потролила в Facebook українська журналістка Світлана Крюкова.

"Ще з шедеврів від Гончарука. Ми створимо екосистему з вебпорталів, що забезпечують профайлинг, тренування для пошуку роботи, підвищення професійних навичок, метчінг і супровід на новій роботі для безробітних і внутрішніх і зовнішніх трудових мігрантів", – процитувала вона програму уряду на п'ятирічку, розміщену на сайті Верховної Ради

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У мережі рознесли нову ідею Гончарука

У мережі рознесли нову ідею Гончарука

ua.news

"Я в принципі розумію, чому вони засідання Кабміну зробили закритими", – зіронізувала Крюкова.

Інші користувачі почали обговорювати програму Гончарука.

"Якийсь творчий онанізм", "У генератора випадкових слів Кличка з'явився гідний конкурент", "Вам смішно, а країні з ними жити", "Вживай незрозумілі слова, щоб здаватися розумним!" це правило вирішив використовувати прем'єр", "Скільки відсотків населення зрозуміли, що для них хочуть зробити?", "За що нам усе це?" – написали в коментарях.

"За що нам це?" У мережі рознесли нову ідею Гончарука
"За що нам це?" У мережі рознесли нову ідею Гончарука
"За що нам це?" У мережі рознесли нову ідею Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук назвав п'ять першочергових завдань для уряду на найближчі п'ять років. Серед них – створити 1 млн робочих місць і підвищувати ВВП на 5-7% щороку.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Федоров Федор
Федоров Федор
"За что нам это?"....за предательство своей истории и страны. Иуд и мазепенцев ждёт одинаковый конец.
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коршун федот
коршун федот
Толково сказано. Особливо про портали сподобалось.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Имеет по колена,язык.
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