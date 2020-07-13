За рівнем смертності COVID-19 до кінця року може перевищити ВІЛ і вбивства, – Ляшко

Якщо смертність від COVID-19 залишиться на нинішньому рівні, то до кінця року вона може перевищити смертність від ВІЛ та малярії.

Про це написав у Facebook головний санлікар України Віктор Ляшко. Він навів статистику захворюваності на коронавірус за останній тиждень.

За словами медика, вже чотири дні поспіль кількість активних хворих менша, ніж кількість завершених випадків, тобто людей, які одужали або померли внаслідок COVID-19.

Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7 ) і Запорізькій (5,0) областях.

Ляшко перерахував п'ять областей, де за тиждень зробили найбільшу кількість лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення. З початку епідемії м. Київ – 47 466; Чернівецька область – 40 073; Черкаська область – 31 929; Тернопільська область – 30 825; Рівненська область – 29 978.

Також він повідомив, що 45% (24379) від усіх осіб, у яких підтверджено діагноз коронавірус, складають молоді люди у віці від 20 до 49 років.

Санітарний лікар зазначив, що за весь 2019 рік у світі близько 690 тис. осіб померли від ВІЛ-асоційованих захворювань.

"На сьогодні, а це трішки більше ніж пів року, від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. З такими темпами COVID-19 до кінця року може стати в один ряд із захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров'я у світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди - та перевищить не лише ВІЛ, а й малярію, вбивства та самогубства", – резюмував Ляшко.

Головний санітарний лікар України навів факти про COVID-19 за тиждень (Facebook Віктора Ляшко)

Кількість смертей від грипу і пневмонії за 2016-2020 роки (Facebook Віктора Ляшко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні може бути близько 150 тисяч осіб, які захворіли на коронавірус – це в три рази більше, ніж підтверджено офіційно.