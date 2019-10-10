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10 жовтня • оновлено в 21:16
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За прикладом Росії? В Україні запропонували кримінальну відповідальність для ЗМІ

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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонували ввести в Україні кримінальну відповідальність за спотворення інформації засобами масової інформації.

Із такою ініціативою він виступив в інтерв'ю радіо "НВ". У розумінні міністра, мова повинна йти про маніпуляції, створення і управління ботофермамі і распротраненіе фейків.

"Це вже, в принципі, більш серйозна відповідальність,коли люди за гроші спотворюють громадську думку. Сьогодні нема за це відповідальності, але мені здається, що необхідно взагалі ввести такий критерій, при якому за такі речі буде наставати кримінальна відповідальність", – заявив він.

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В Україні запропонували кримінальну відповідальність для ЗМІ

В Україні запропонували кримінальну відповідальність для ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня 2019 року в Російській Федерації набрали чинності скандальні закони про фейкові новини і образу влади.

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Місце
Україна
Теги
ЗМІ Міністерство молоді та спорту Міністерство культури
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А вот это отлично, когда в стране все каналы принадлежать олигархам и нет независимых сми, это будет отличным решением.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пiдтримую
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
А за искажение принципов демократии или желаний народа,будут сажать?Или всё только в одну сторону?
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