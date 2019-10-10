За прикладом Росії? В Україні запропонували кримінальну відповідальність для ЗМІ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонували ввести в Україні кримінальну відповідальність за спотворення інформації засобами масової інформації.

Із такою ініціативою він виступив в інтерв'ю радіо "НВ". У розумінні міністра, мова повинна йти про маніпуляції, створення і управління ботофермамі і распротраненіе фейків.

"Це вже, в принципі, більш серйозна відповідальність, – коли люди за гроші спотворюють громадську думку. Сьогодні нема за це відповідальності, але мені здається, що необхідно взагалі ввести такий критерій, при якому за такі речі буде наставати кримінальна відповідальність", – заявив він.

В Україні запропонували кримінальну відповідальність для ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня 2019 року в Російській Федерації набрали чинності скандальні закони про фейкові новини і образу влади.

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