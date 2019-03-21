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За прикладом Криму: окупанти оголосили про видачу паспортів РФ на Донбасі

2.2тЧитати матеріал російською

Окупанти найближчим часом почнуть видачу паспортів громадян Російської Федерації в "Донецькій і Луганській народних республіках".

Про це повідомляється в підконтрольному бойовикам Telegram-каналі WarGonzo. Інформація нібито надійшла з джерел у "Народній Раді ДНР" і "силових структурах республіки".

Процедура повинна початися в квітні і охопить у першу чергу держслужбовців (співробітників адміністрацій, міністерств і силових відомств) і пенсіонерів.

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За прикладом Криму: окупанти оголосили про видачу паспортів РФ на Донбасі

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Відзначається, що підставою для видачі стане проект спрощеної системи отримання громадянства для співвітчизників, який був розроблений і схвалений російським президентом Володимиром Путіним в 2018 році.

"На даний час на територію вже завезли близько півмільйона бланків. Чи йде мова про внутрішні російські паспорти або закордонні – як це було у випадку Абхазії і РПО – поки що не уточнюється", – сказано в повідомленні.

За прикладом Криму: окупанти оголосили про видачу паспортів РФ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

У грудні 2018 Держдума РФ прийняла законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що в першу чергу законопроект спрямований на громадян України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини ЛНРНовини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас хохлы ломанутся в Донецк
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Земля круглая.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Росияки ждите ответку за все. Она придёт. Не обязательно от украинцев, но обязательно придёт.🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Борисс Робот
Борисс Робот
"Отмечается, что основанием для выдачи станет проект упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году." ... то есть теперь достаточно только Вовке цем в лобок как в Китае (только там была императрица) и получи свой паспорт жителя пидорашки...
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